В Украине стартовали продажи новых гигабитных роутеров TP-Link Archer A7 и Archer C2300 по цене 2499 грн и 4499 грн соответственно

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Компания TP-Link вывела на украинский рынок новые гигабитные роутеры Archer С2300 и Archer A7.

Модель TP-Link Archer С2300 предназначена для требовательных пользователей. Благодаря технологии NitroQAM роутер обеспечивает скорость Wi-Fi — до 1625 Мбит/с на частоте 5 ГГц и до 600 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц. В результате роутер без проблем справится с сетевыми играми, потоковым 4К-видео или обменом больших файлов.

Роутер оснащен 2-ядерным процессором Broadcom с тактовой частотой 1,8 ГГц, который обеспечивает стабильную работу в условиях высокой нагрузки. Технология MU-MIMO позволяет подключать к сети большое количество устройств и увеличивает пропускную способность. Также устройство поддерживает технологию Range Boost, которая улучшает подключение к далеко расположенным от роутера устройствам.

Модель Archer C2300 поддерживает OpenVPN и PPTP VPN-подключения, а также использует функцию VPN Acceleration для увеличения скорости соединения. Также стоит отметить предустановленный защитный пакет TP-Link HomeCare, в состав которого входят антивирус и функции родительского контроля.﻿ Рекомендованная розничная цена TP-Link Archer C2300 составляет 4499 грн.

В свою очередь TP-Link Archer A7 представляет собой роутер базового уровня. При совокупной пропускной способности до 1,75 Гбит/с скорость соединения может достигать отметки 1,3 Гбит/с на частоте 5 ГГц и 450 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц. Три внешние двухдиапазонные антенны обеспечивают высокую скорость соединения на большом расстоянии. Это способствует увеличению зоны покрытия Wi-Fi и помогает установить надежное соединение в отдаленных точках дома или офиса.﻿

К порту USB 2.0 можно подключить жесткий диск и создать файловое хранилище внутри сети либо удаленно подключиться к FTP-серверу. Дополнительными преимуществами новой модели выступают функция родительского контроля, поддержка IPV6 и возможность управления через приложение TP-Link Tether. Рекомендованная розничная цена TP-Link Archer A7 составляет 2499 грн.

Напомним, что недавно в нашей стране начали продавать роутеры TP-Link Archer A5 и Archer A6 с поддержкой стандарта 802.11ac по цене 949 грн и 1499 грн соответственно.

Источник: TP-Link