В Украине стартовали продажи Wi-Fi 6 роутеров TP-Link Archer AX10, AX20 и AX50 по цене 2499 грн, 2999 грн и 3999 грн соответственно





Компания TP-Link объявила о старте продаж в Украине трех маршрутизаторов с поддержкой высокоскоростного стандарта Wi-Fi 6 – Archer AX10, Archer AX20 и Archer AX50. Модели отличаются обновленным дизайном и ценами, которые сопоставимы со стоимостью роутеров 802.11ac (Wi-Fi 5).

Самая доступная модель в AX-линейке TP-Link — TP-Link Archer AX10 — сможет увеличить пропускную способность Wi-Fi подключения, позволяя выполнять задачи на более высокой скорости. Пользователи смогут смотреть потоковое видео в разрешении 4К, играть в многопользовательские игры без задержек, а также общаться в аудио- и видеоконференциях.

Archer AX10 работает в двух диапазонах с общей скоростью Wi-Fi соединения до 1,5 Гбит/с (до 1201 Мбит/с на частоте 5 ГГц и до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц). Трехъядерный процессор от Broadcom с тактовой частотой 1,5 ГГц и 256 МБ оперативной памяти обеспечат необходимый уровень производительности, а гигабитные порты WAN и LAN пригодятся владельцам стационарных ПК для Ethernet-подключения.

Новая модель поддерживает технологию MU-MIMO, режим мультиплексирования (OFDMA) для исходящего и входящего потока, а также модуляцию 1024QAM. Поддержка Beamforming и четыре внешние антенны Archer AX10 защищают подключение от разрывов и увеличивают площадь покрытия, в то время как функция BSS Color позволяет снизить интерференцию от других Wi-Fi роутеров и точек доступа.

Рекомендованная розничная цена TP-Link Archer AX10 составляет составит 2499 грн.

Модель TP-Link Archer AX20 во многом напоминает AX10, но при этом отличается от нее увеличенной скоростью соединения (до 1201 Мбит/c на частоте 5 ГГц и до 574 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц) и наличием более мощного 4-ядерного процессора с тактовой частотой 1,5 ГГц, который сможет обеспечить стабильное Wi-Fi-соединение при сильной нагрузке. Порт USB 2.0 позволит подключить к роутеру внешние накопители или принтер, а технология Target Wake Time сокращает энергопотребление подключаемых мобильных устройств и продлевает срок службы аккумуляторов – при условии, что подключенные устройства тоже поддерживают стандарт Wi-Fi 6.

Рекомендованная розничная цена TP-Link Archer AX20 составит 2999 грн.

Самый продвинутый роутер линейки TP-Link Archer AX50 обеспечивает общую скорость соединения до 3000 Мбит/с (до 2402 Мбит/c на частоте 5 ГГц и до 574 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц). Данный маршрутизатор работает на базе платфомы Intel Home Wi-Fi, которая в полной мере раскрывает потенциал маршрутизатора класса AX3000 и при этом сочетается с ноутбуками и ПК с поддержкой Intel Wi-Fi 6 Gig+. Модель оснащена модулем USB 3.0.

Рекомендованная розничная цена TP-Link Archer AX50 составит 3999 грн.

Источник: TP-Link