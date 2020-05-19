В Украине стартуют продажи флагманской Wi-Fi Mesh-системы для «умного дома» TP-Link Deco M9 Plus по цене от 9999 грн





Компания TP-Link анонсировала начало продаж в Украине флагманской Wi-Fi Mesh-системы для умного дома Deco M9 Plus, которая состоит из двух или трех модулей Wi-Fi Mesh, обеспечивающих стабильное подключение к домашней Wi-Fi сети без «мертвых зон».

Комплект Deco M9 Plus поможет создать единую домашнюю сеть с одним именем, в которой подключенные устройства будут автоматически переключаться между двумя модулями. Mesh-система обеспечивает соединение с общей скоростью до 2134 Мбит/с, поддерживает стандарт 802.11ac и может работать на трех частотах – одной частоте 2,4 ГГц (скорость до 400 Мбит/c) и двух частотах 5 ГГц (скорость до 867 Мбит/c на каждой).

Mesh-система способна одновременно обслужить более 100 устройств, так что может использоваться не только в частном доме или большой квартире, но даже в офисе небольшой компании. Для передачи данных технология TP-Link Mesh выбирает оптимальный канал и частотный диапазон, обеспечивая стабильное Wi-Fi соединение в любой точке дома. При подключении к сети смартфон, планшет или ноутбук пользователя будут автоматически подключаться к модулю с лучшим сигналом.

Чтобы избавиться от «мертвых зон» необходимо разместить второй или третий модуль Deco M9 Plus на участках со слабым Wi-Fi сигналом, в результате комплект сможет обеспечить Wi-Fi покрытие на площади до 600 квадратных метров при использовании 3-модульного комплекта и до 418 квадратных метров при использовании 2-модульного комплекта. Адаптивная маршрутизация позволит минимизировать задержку Wi-Fi сигнала, а функция восстановления отвечает за сохранение соединения даже в том случае, если один из модулей будет отключен.

Настроить параметры Deco M9 Plus можно с помощью фирменного мобильного приложения TP-Link Deco, пакет безопасности TP-Link HomeCare на основе обновляемого антивируса от Trend Micro обеспечивает защиту подключенных устройств, а функция родительского контроля позволяет установить ограничения на использование сети и заблокировать вредоносный контент, создавая отдельные профили для каждого члена семьи.

Ко всему прочему Deco M9 Plus может работать как хаб для умного дома, объединяя все устройства в одном приложении. В частности, Mesh-система совместима с умными Wi-Fi устройствами TP-Link, GE, Kwikset и других брендов, обеспечивая взаимодействие между лампами, сенсорами, замками, Wi-Fi камерами и т.д.

В Украине рекомендованная розничная цена TP-Link Deco M9 Plus составляет 12999 грн для комплекта из трех модулей и 9999 грн для комплекта из двух модулей.

Источник: TP-Link