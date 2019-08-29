В Украине стартуют продажи самой маленькой в мире камеры со стабилизацией Insta360 GO по цене 6470 грн





Компания Fly Technology сообщила о скором начале продаж в Украине компактной экшен-камеры Insta360 GO. Данная модель позиционируется в качестве самой маленькой в мире камерой со встроенной стабилизацией.

Камера оснащена встроенной 6-осевой гироскопической системой стабилизации изображения FlowState. Объектив обладает светосилой F/2.1. В устройстве доступны 8 ГБ встроенной памяти, модуль беспроводной связи Bluetooth LE 4.0 и встроенная батарея. В комплект поставки включается чехол, которые позволяет 2,5 раза восполнить заряд батареи камеры. В результате, камера обеспечивает возможность записи до 200 клипов продолжительностью около 20 секунд каждый. Устройство имеет размеры 49,4×21,4×14,85 мм и массу всего 18,3 г. Данная модель обладает классом IPX4 водостойкости. Она способна выдерживать воздействие брызгами воды, капли дождя и погружение на небольшую глубину на срок до 10 секунд.

Камера Insta360 GO способна записывать видео в разрешении 2720×2720@25fps (захват)/1080@25fps (экспортируется через приложение). Также поддерживаются режимы интервальной съёмки, Timelapse, Hyperlapse и Slow Motion (100 кадров в секунду). Нажатие основной кнопки один раз записывает клип длительностью до 30 секунд, а повторное нажатие останавливает съемку. Также поддерживается съёмка фотографий в разрешении 3040×3040 точек с возможностью экспорта с различным соотношением сторон (1:1, 16:9, 4:3). Как заявляет производитель, новинка обеспечивает плавную съёмку без помощи рук. Благодаря магнитному корпусу и различным аксессуарам, камеру можно прикрепить на различные поверхности, включая одежду, транспортные средства и даже животных.

Ещё одной особенностью новинки является автоматическое редактирование FlashCut на базе искусственного интеллекта. ПО анализирует отснятый материал, находит лучшие кадры и позволяет проводить простое редактирование. Insta360 GO может сортировать контент на основании деталей в кадре (например, еда, города, улыбки) и качества композиции снимка. Для более требовательных пользователей возможны гибкие настройки при редактировании, включая скорость воспроизведения, цветовую палитру и переходы между фрагментами.

Камера Insta360 GO поступит в продажу в Украине с 10 сентября по цене 6470 грн. В стандартную комплектацию входит ряд аксессуаров для зарядки и монтажа, в том числе чехол для зарядки, магнитная подвеска, поворотная подставка, быстрое крепление и липкая основа.