В Украине запустили стартап Monitor.Estate, который анализирует документы новостроек

Стало известно о запуске в Украине нового и достаточно интересного LegalTech проекта под названием Monitor.Estate, который не так давно стал одним из победителей конкурса открытых данных Open Data Challenge, проводившегося при поддержке Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины.

Сервис Monitor.Estate предлагает бесплатно посмотреть оценку соответствия документов объекта строительства онлайн, заказать платный детальный отчет и личную проверку документов юристом, а также найти юриста для подписания договора для контроля правомочности сделки.

Проверка осуществляется на основании данных из открытых государственных реестров.

Преимущество Monitor.Estate в том, что сервис, используя набор алгоритмов, выполняет поиск по всем открытым базам данных, о существовании которых обычный пользователь может и не знать, а затем выдает систематизированную информацию в удобоваримом виде. Например, вбив в поле поиска название жилого комплекса или адрес строительства, можно быстро и бесплатно получить предварительную оценку комплекса.

Также сервис позволяет узнавать об участниках строительства объекта (название компаний, бенефициаров, размер уставного капитала, адрес регистрации), наличии разрешительной документации, соответствии использования земельного участка его целевому назначению, а также о судебной истории субъектов и об объекте в целом.

Немаловажно, что Monitor.Estate проводит анализ не по субъектам (отдельно по застройщику, например), а по всему комплексу целиком, что позволяет получать более полную информацию о новостройках и выбрать наименее рискованный объект.

Сервис также позволяет делать сравнение по нескольким новостройкам.

Сегодня Monitor.Estate работает с открытыми данными по Киеву и Киевской области, во Львове и в Одессе. В этом году команда проекта планирует предоставить пользователям автоматическую проверку новостроек в Харькове, Житомире, Днепре, Чернигове. Также планируется автоматизация процесса проверки договоров с застройщиками. В будущем пользователь будет загружать файл с документом на страницу сервиса и получить рекомендацию о том, на что обратить внимание и какие положения договора не соответствуют его интересам, а также получит рекомендации для уточнения обязанностей сторон сделки.