В Украине запустился новый сервис поиска удаленной работы Reworker с вакансиями на частичную/полную занятость и фриланс





В Украине начал работать новый сервис поиска удаленной работы для украинцев Reworker, причем как на полный день, так и в качестве подработки — на парт-тайм или фриланс. Вакансии публикуются без акцента на технических профессиях, а для всех, кто хочет и может работать вне офиса — менеджеров проектов, ассистентов, журналистов, маркетологов и т.п. Проект запустил бывший главный редактор проектов ITC.UA и AIN.UA Артур Оруджалиев.

Идею данного проекта автор обдумывал больше года, а сейчас появилось время на реализацию и повышенный спрос на поиск удаленной работы из-за карантина по поводу коронавируса.

«Искренне хочется помочь людям найти работу именно в кризис и в карантин. Также есть раздел волонтеры (пока почти пустой, к сожалению), с помощью которого есть идея привлечь к работе фондов и организаций людей, которые готовы помогать им временем и навыками, а не деньгами. Верю, что это актуально и сейчас и в будущем», — пояснил он.

Размещать вакансии пока можно бесплатно, в дальнейшем Артур Оруджалиев планирует запустить монетизацию через платные функции для работодателей. При это Reworker не просто размещает вакансию на сайте, а помогает работодателю быстрее найти сотрудника с помощью дополнительного таргетинга, продвигая вакансии по определенным целевым аудиториям.

Пока проект Reworker находится на стадии тестирования. Вложения в его разработку минимальны, при этом дальнейшие доработки будут зависеть от реакции рынка и спроса со стороны работодателей и соискателей. Но, по словам автора у него уже есть список идей, которые будут реализовывать на сайте в ближайшем будущем.

Источник: Reworker.net