В Україні може з’явитися реєстр заборонених сайтів, щоб провайдерам було зручніше їх блокувати





Член Інтернет-асоціації України Максим Тульєв повідомив у Facebook, що на сьогоднішньому засіданні Рада національної безпеки та оборони (РНБО) прийняла остаточне рішення про створення реєстру заборонених сайтів. За його даними, створено робочу групу з питань технічної реалізації такого реєстру.

«Сьогодні на РНБО було прийнято остаточне рішення про створення реєстру заборонених сайтів — того самого «Укркомнагляду», яким ми один одного лякали жартома і який ще рік тому здавався просто абсолюно неможливим в Україні. Створено робочу групу з питань технічної реалізації реєстру. Я в ній. Спробую якось зупинити це безумство, та шансів відверто мало. Вам все ще пофіг? Думаєте не дійде до голоду і хлібних карток, які здаються такою ж фантастикою зараз? А я ось вже не думаю» — зазначив Максим Тульєв.

Як потім пояснив Тульєв, мова йде про створення реєстру з назвами сайтів, які оператори повинні будуть блокувати. При цьому поки що не обговорювалось, на якій саме підставі сайти туди будуть потрапляти. На даний момент блокування можливе лише за рішенням суду або в рамках антиросійських санкцій РНБО.

За даними джерел на телекомринку України, реєстр створений з подачі великих операторів таким чином, щоб було зручніше розуміти: які сайти підлягають блокуванню, а які — ні. У список может потрапити близько 400 заборонених сайтів, його можна буде автоматично завантажувати в системи провайдерів, що позбавить операторів від великого обсягу ручної роботи. При цьому ще невідомо, публічним цей реєстр буде або закритим.

Джерело: Liga.net