В Україні стартували продажі нового двохдіапазонного гігабітного роутера TP-Link Archer C64 за ціною 999 грн





В Україні почалися продажі нового доступного роутера TP-Link Archer C64, що працює в двох діапазонах Wi-Fi, оснащений чотирма гігабітними портами та та підтримує технології MU-MIMO та Beamforming.

Новий маршрутизатор підтримує стандарт 801.11ac і працює в двох діапазонах – 2,4 ГГц і 5 ГГц. Швидкість Wi-Fi з’єднання складає до 867 Мбіт/с на частоті 5 ГГц і до 400 Мбіт/с на частоті 2,4 ГГц. Чотири гігабітних LAN-порти допоможуть напряму підключити до роутера ноутбук, ПК або Smart-телевізор.

Власник Archer C64 зможе скористатися технологією MU-MIMO, яка забезпечить швидкий обмін даними з великою кількістю підключених пристроїв і зведе до мінімуму затримки з’єднання. Чотири зовнішні антени роблять сигнал бездротової мережі більш стабільним і допомагають розширити площу покриття, а технологія Beamforming спрямовує концентрований Wi-Fi сигнал у бік підключених пристроїв, які знаходяться далеко від роутера або мають порівняно невелику потужність.

За необхідності Archer C64 може працювати в режимі точки доступу, легко налаштовується за допомогою фірмового додатку Tether для Android і iOS, підтримує технологію Smart Connect та функцію батьківського контролю. Також слід додати, що роутер є дуже компактним і йому знадобиться мінімум вільного місця для установки.

Рекомендована роздрібна ціна TP-Link Archer C64 в Україні складає 999 грн.

Джерело: TP-Link