В Украине выросла цена ID паспорта и других документов

Удорожание услуг МВД (стоимость практического и теоретического экзаменов, а также водительского удостоверения) – не единственные изменения для украинцев в 2024 году; с 1 января, как выяснилось , также удорожало изготовление ряда главных документов, включая ID паспорт.

В прошлый раз стоимость админслужб, связанных с оформлением паспортов, пересматривали год назад — и тогда уверяли, что «стоимость несрочного оформления паспортов не будет меняться в течение военного положения и 6 месяцев после его отмены», но, как оказалось, это не касалось стоимости бланков. . В Государственной миграционной службе (ГТСУ) пояснили, что «Полиграфический комбинат «Украина» изменил стоимость бланков отдельных биометрических документов, и отдельно отметили, что по-прежнему выдача паспорта гражданина Украины в форме ID-карты впервые после достижения 14-летнего возраста. безвозмездная.

Как изменилась стоимость оформления ID паспорта и других документов с 1 января 2024 года

Документ Стоимость до 31.12.2023 Стоимость с 1.01.2024 Паспорт гражданина Украины (ID-карта) впервые бесплатно бесплатно Паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 10 рабочих дней Общая стоимость – 820 грн. (496 грн. – стоимость админуслуги и 324 грн. – стоимость бланка) Общая стоимость – 874 грн. (496 грн. – стоимость админуслуги и 378 грн. – стоимость бланка) Паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней Общая стоимость – 450 грн. (126 грн. – стоимость админуслуги и 324 грн. – стоимость бланка) Общая стоимость – 504 грн. (126 грн. – стоимость админуслуги и 378 грн. – стоимость бланка) Вид на временное проживание в Украине Общая стоимость – 918 грн. (452 грн. – стоимость админуслуги и 432 грн. – стоимость бланка, 34 грн. – государственная пошлина ) Общая стоимость – 1056 грн. (452 грн. – стоимость админуслуги и 570 грн. – стоимость бланка, 34 грн. – государственная пошлина ) Вид на постоянное проживание в Украине Общая стоимость – 1013 грн. (496 грн. – стоимость админуслуги и 432 грн. – стоимость бланка, 85 грн. – государственная пошлина) Общая стоимость – 1151 грн (496 грн. – стоимость админуслуги и 570 грн. – стоимость бланка, 85 грн. – государственная пошлина) Удостоверение личности без гражданства для выезда за границу Общая стоимость – 5337 грн. (452 грн. – стоимость админуслуги и 4800 грн. – стоимость бланка, 85 грн. – государственная пошлина). Общая стоимость – 6867 грн (452 грн. – стоимость админуслуги и 6330 грн. – стоимость бланка, 85 грн. – государственная пошлина).

Дополнительно отмечается, что те, кто оплатил административные услуги и подали заявления по оформлению документов до 31.12.2023, получат документы по старой цене. Тем же, кто оплатил админуслуги до 31.12.2023, но не успел подать заявление, придется доплатить по актуальным тарифам на момент подачи заявления.

На днях ГТСУ опубликовала инфографику о количестве биометрических паспортов, оформленных в декабре 2023 года: ID-карт выдали более 101 тыс. (на уровне декабря 2022 года), а загранпаспортов — более 175 тыс. (менее на 33%).