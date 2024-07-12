Новости Украина 12.07.2024 в 14:55 comment views icon

В Украине зафиксировали температурные рекорды в 11 областях – где был максимум в 40,2°C?

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Андрій Русанов

Автор сайта

11-12 июля 2024 года Украина бьет рекорды по жаре, в некоторых регионах они держались более 70 лет. самая высокая температура воздуха наблюдается в Николаевской области, там она превысила +40°C.

Минимальная суточная температура в Киеве вчера достигла +21,7°C — это больше, чем рекорд, который держался с 1937 года на 0,3°C. Максимум в столице достигал +34,2°C — здесь побит гораздо старший рекорд, на 0,5°C меньше было в 1885 году. Самой высокой была и среднесуточная температура — +28,1°C, что на 0,5°C выше рекорда 1922 года и на 7,2°C выше климатической нормы. Итак, какие температуры по областям:

  • Николаев — 40,2°C (10 июля было 40,5°C)
  • Херсон — 39°C
  • Кропивницкий — 37,5°C
  • Запорожье — 37°C
  • Винница — 36,3°C
  • Одесса — 36,2°C
  • Сумы — 35,1°C
  • Ужгород — 34,3°C
  • Львов — 33,4°C
  • Тернополь — 33,1°C

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Рекорд Одесской области по максимальной температуре держался с 1947 года, а из Запорожья сообщают о температуре около 37°C в течение 10-12 июля. В рекордной жаре виноват горячий тропический воздух, который пришел в Украину с севера Африки. «Укргидрометцентр» прогнозирует уменьшение температуры воздуха только с 20 июля.

В жаркие дни украинцы также не имеют возможности включить кондиционеры или хотя бы вентиляторы большую часть дня. Из-за российских бомбардировок электростанции мощности не хватает, а потребление электричества ограничено графиками.

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Источники: «Укргидрометцентр», ТСН

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