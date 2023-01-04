Велотренажёр Acer eKinekt BD 3 позволяет работать за ноутбуком и одновременно вырабатывать энергию для зарядки гаджетов

Компания Acer показала на выставке CES 2023 достаточно оригинальное устройство – гибрид компьютерного стола, велотренажёра и генератора. Велосипедный стол eKinekt BD 3 предназначен для того, чтобы пользователь мог одновременно работать, заниматься спортом и генерировать чистую электроэнергию. При вращении педалей вырабатывается энергия, которую можно использовать для зарядки устройств, расположенных на столе. Такой стол будет полезен в нынешних украинских условиях.

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По данным Acer, вращение педалей в неторопливом темпе со скоростью 60 об/мин позволяет генерировать мощность до 75 Вт. Стол имеет два разъёма USB Type-A и один разъём USB Type-C, что позволяет одновременно заряжать батареи нескольких устройств. Стол поддерживает режимы работы Working и Sports. В первом случае пользователь может сидеть прямо за столом, неспешно крутить педали и работать за ноутбуком. В режиме Sports рабочий стол немного отодвигается, чтобы освободить место и иметь возможность наклониться вперёд для усиления нагрузки. eKinekt BD 3 поставляется с мобильным приложением, которое собирает статистику использования, включая продолжительность тренировок, количество сожженных калорий выработанных ватт энергии.

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Велосипедный стол Acer eKinekt BD 3 поступит в продажу в Тайване в апреле, а в других регионах – летом. Его цена составляет $999.

Источник: The Verge