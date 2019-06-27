VESA анонсировала стандарт DisplayPort 2.0: трехкратное увеличение пропускной способности (до 80 Гбит/с), поддержка разрешений выше 8K и более высокие частоты обновления

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Отраслевая организация Video Electronics Standards Association (VESA), занимающаяся стандартизацией интерфейсов, анонсировала релиз новой версии широко распространенного цифрового видеоинтерфейса DisplayPort под номером 2.0. Это первое крупное обновление стандарта DisplayPort с марта 2016 года. Оно обеспечивает трехкратное увеличение пропускной способности данных по сравнению с предыдущей версией DisplayPort (DP 1.4a) — до 80 Гбит/с, а также добавляет новые возможности для будущих мониторов. Среди них — поддержка разрешений выше 8K, более высокие частоты обновления, поддержка HDR при более высоких разрешениях, улучшенная поддержка конфигураций с несколькими дисплеями, а также улучшения, касающиеся дисплеев дополненной и виртуальной реальности, включая поддержку 4K и выше.

Предыдущие версии стандарта DisplayPort 1.3/1.4 обеспечивали одинаковую пропускную способность — 32,4 Гбит/с (8,1 Гбит/с в каждой из четырех линий). При этом максимальная скорость несжатого видеосигнала с учетом накладных расходов, обусловленных кодированием 8b/10b, составляла 25,92 Гбит/с. Новый DisplayPort 2.0 на физическом уровне заимствует многое у Thunderbolt 3 (в марте Intel сделала стандарт общедоступным), что позволило обеспечит максимальную скорость до 20 Гбит/с в каждой из четырех линий. Благодаря применению более эффективного кодирования 128b/132b удалось получить максимальную полезную полосу 77,4 Гбит/с. Это делает DP 2.0 первым стандартом с поддержкой видеосигнала 8K (7680х4320) при частоте обновления 60 Гц с цветовой дискретизацией 4:4:4 и поддержкой глубины цвета 30 бит на пиксель, необходимой для HDR 10.

При столь большой пропускной способности DP 2.0 обеспечивает весьма широкие возможности подключения самых разных конфигураций дисплеев. Собственно, вот несколько примеров, которые дают представление о возможностях стандарта:

Максимальное разрешение при подключении одного дисплея:

16K (15360х8460 пикселей) с частотой обновления 60 Гц, цветовой дискретизацией 4:4:4 глубиной цвета 30 бит и HDR (с технологией сжатия Display Stream Compression);

10K (10240х4320 пикселей), 60 Гц, 4:4:4, 24 бита (без сжатия).

Два дисплея:

два по 8K (7680х4320), 120 Гц, 4:4:4, 30 бит, HDR (со сжатием DSC);

два по 4K (3840х2160), 144 Гц, 4:4:4, 24 бита (без сжатия).

Три дисплея:

три по 10K (10240х4320), 60 Гц, 4:4:4, 30 бит, HDR (с DSC)

три по 4K (3840х2160), 90 Гц, 4:4:4, 30 бит HDR (без сжатия)

При использовании только двух линий разъема USB-C в режиме DisplayPort Alternate Mode для одновременной передачи данных и видео SuperSpeed USB через DP 2.0 можно подключить:

три 4K-монитора с частотой обновления 144 Гц, кодированием 4:4:4, 30-битной глубиной цвета и HDR (с DSC);

два 4K-дисплея (4096х4096) для устройств AR/VR с частотой 120 Гц, 30-битной глубиной цвета и HDR (с DSC);

три QHD-дисплея (2560х1440), 120 Гц, 4:4:4, 24 бита (без сжатия);

один дисплей 8K (7680х4320), 30 Гц, 4:4:4, 30 бит, HDR (без сжатия).

Само собой, возможны и другие конфигурации.

Конечно же, интерфейс DisplayPort 2.0 сохранит совместимость с предыдущими стандартами DisplayPort. Также новый стандарт сохранил все преимуществе DP 1.4a, включая поддержку сжатия визуального потока без потерь (DSC) с прямой коррекцией ошибок (FEC), транспортировку метаданных HDR и другие расширенные функции. Физические разъемы все те же: фирменный DisplayPort и USB Type-C в режиме DisplayPort Alternate Mode.

Первые устройства с поддержкой DisplayPort 2.0 должны выйти на рынок в конце 2020 года.

Источник: TechPowerup