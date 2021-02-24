Вінницька поліція впровадила систему відеоспостереження «Vezha» на основі штучного інтелекту і нейронних мереж





Головне управління Національної поліції у Вінницькій області вперше в Україні запровадило у свою роботу безпековий проєкт «Vezha», в основі якого лежить використання штучного інтелекту аналітики відеопотоку з камер відеоспостереження. Розробником програмного забезпечення виступила компанія «Incoresoft Україна» з Вінниці.

Ініціатива має на меті консолідувати зусилля сторін на співпрацю в частині попередження та недопущення порушень публічної безпеки та порядку, підвищення ефективності протидії злочинності та захисту прав громадян шляхом впровадження системи «Vezha» на основі штучного інтелекту і нейронних мереж в роботу ситуаційного центру ГУНП та підрозділів вінницької поліції.

Система «Vezha» дозволить розпізнавати об’єкти, номерні знаки, обличчя на основі штучного інтелекту. Це в сотні разів прискорить процес отримання, обробки та зберігання даних, користуватися якими зможе кожний поліцейський у своїй роботі задля успішного створення безпекового середовища в місті та області. Система пришвидшить розкриття злочинів, реагування на правопорушення та пошук зниклих людей, зокрема, дітей.

«Це перша співпраця ТОВ «Incoresoft Україна» з Національною поліцією. Наша система спрямована на безпеку міст і використовує 15 модулів відеоаналітики, які працюють на базі штучного інтелекту та дозволяють розпізнати обличчя, номери, відслідковувати людей за різними параметрами. Сподіваюсь, що впровадження цієї системи дозволить поліції якісніше виконувати свої функції, — сказав директор ТОВ «Incoresoft Україна» Олег Сивинюк.

Заступник міського голови Сергій Тимощук зазначив, що міська влада зацікавлена у безпеці вінничан, і вони готові підтримати впровадження цього проєкту. Розробники також подякували за фінансову підтримку керівникам обласної влади, які виділили 1 мільйон гривень на закупівлю серверного обладнання для відеоаналітичної платформи «Vezha».

Джерело: Національна поліція України