Viva Magenta – цвет 2023 года по версии Pantone

Институт цвета Pantone выбрал главный цвет грядущего года. На смену нынешнему Very Peri 17-3938 приходит новый оттенок пурпурного Viva Magenta 18-1750, «вибрирующий энергией».

В Pantone описывают Viva Magenta как оттенок, «уходящий корнями в природу, происходящий из семейства красных и выражающий новый сигнал силы». Его изобилие должно способствовать «радостному и оптимистичному празднованию, написанию нового повествования». Также отмечается, что новый оттенок является мощным и вдохновляющим. Он «поощряет эксперименты и самовыражение».

«В наш век технологий мы стремимся черпать вдохновение из природы и того, что реально. PANTONE 18-1750 Viva Magenta происходит от семейства красных и вдохновлён красным цветом кошенили, одного из самых ценных красителей, принадлежащих к семейству натуральных красителей, а также одного из самых сильных и ярких красителей, известных миру.

Укорененный в первобытном, PANTONE 18-1750 Viva Magenta воссоединяет нас с изначальной материей. Взывая к силам природы, PANTONE 18-1750 Viva Magenta заряжает наш дух, помогая укрепить нашу внутреннюю силу» — написала исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман.