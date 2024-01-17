ВМС США провели многомесячные морские испытания беспилотных надводных кораблей

В ВМС США заявили о недавно завершившихся многомесячных учениях с участием четырех беспилотных надводных кораблей (БПНК, USV ─ Unmanned Surface Vessel). Эти учения предоставили морякам и инженерам возможность проверить на тактическом уровне, как такие дроны могут быть «бесшовно» интегрированы в будущий флот. ВМС прорабатывали процесс длительных переходов, а также «тактическое» использование этих судов.

Учения начались в августе прошлого года, а завершились уже в начале января 2024 года. В них принимали участие четыре ведущих БПНК ВМС США: Mariner, Ranger, Seahawk и Sea Hunter. Беспилотные корабли изготовила компания Leidos. Также к учениям привлекались японские и австралийские военные. Беспилотные корабли входят в оперативное подразделение USDIV-1, созданное в 2022 году с конкретной задачей по тестированию и оценке будущих беспилотных надводных кораблей и их потенциальной интеграции в более широкий флот.

В ходе учений четыре БПНК совместно автономно прошли более 46 000 морских миль (85,2 тыс. км). Суда непрерывно находились в море в течение «обычных периодов времени», которые обычно проводят традиционные военные корабли, — от 25 до 50 дней за раз — и контролировались либо береговыми объектами, либо инженерами на близлежащих эсминцах.

Эти четыре БПНК по сути представляют собой экспериментальные средства. Они предназначены для сбора информации для будущих программ ВМФ по средним и большим беспилотным надводным кораблям. Хотя будущие средние и большие БПНК, вероятно, будут иметь другой форм-фактор, переходы в западной части Тихого океана дали военным информацию о «некоторых вещах, которые нам понадобятся в экспедиционной среде для обслуживания этих судов».

Источник: breakingdefense

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