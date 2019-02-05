Внезапно: HTC назначила в Украине регионального директора по продуктам виртуальной реальности HTC VIVE

Ольга Дралова, региональный директор HTC VIVE в Украине (Фото с личной страницы в Facebook)

Ни для кого не секрет, что со смартфонами у компании HTC все очень плохо, причем уже давно. Не сказать, что и направление, занимающееся разработкой устройств виртуальной и дополненной реальности, на которое сейчас главным образом ставит тайваньский производитель, показывает большие темпы роста. Годовой доход HTC продолжает снижаться седьмой год подряд и недавний отчет за 2018 года показал падение годовой выручки на 66%, до $769 млн (это впервые годовая выручка упала ниже $1 млрд). И тем большее удивление вызывает новость о расширении деятельности HTC в Украине. Как стало известно, HTC назначила в Украине регионального директора, который будет заниматься развитием бренда HTC VIVE. Эту должность заняла Ольга Дралова, ранее работавшая в проекте Sensorama, специализирующемся на устройствах дополненной и виртуальной реальностей.

The exciting new beginningЗайматимусь запуском і розвитком бренду HTC VIVE в Україні. VIVE — платформа, що поєднує в… Опубліковано Olya Dralova Вівторок, 5 лютого 2019 р.

Напомним, в рамках недавней выставки CES 2019 компания HTC две новые гарнитуры виртуальной реальности. Первая под названием Vive Pro Eye является улучшенной версией модели Vive Pro, дебютировавшей год назад. Ее отличительной чертой выступает технология Foveated Rendering, которая позволяет гарнитуре отслеживать направление взгляда пользователя и повышать четкость изображения в конкретной области. Вторая модель под названием Vive Cosmos является новым устройством. Благодаря множеству камер на корпусе гарнитура может ориентироваться в пространстве без необходимости использовать внешнего оборудования, должно удешевить продукт и сделать его более универсальным. Но ни сроки выхода этих устройств, ни цена пока не сообщается.

Как бы там ни было, это назначение явно указывает на интерес HTC к рынку Украины и желание активно продвигать здесь собственные продукты виртуальной реальности. Что из этого получится, покажет время.

Источник: Ольга Дралова Facebook