Во время шторма в Польше ветроэлектростанции обеспечили 30% от общего энергопотребления страны. Это новый рекорд

Смертельный шторм «Иления», который обрушился на Северную Европу на прошлой неделе, привел к рекордной выработке ветровой энергии в Польше 16 февраля: она покрыла около 30% потребностей всей страны в электричестве.

«Мы зарегистрировали рекордный уровень выработки электроэнергии на ветровых электростанциях в размере около 6,7 тыс. мегаватт», — сообщил Мацей Вапински, представитель Польской энергетической системы (PSE).

По данным AP, в то время спрос на электроэнергию в Польше, стране с населением 38 млн человек, составлял почти 24 тыс. мегаватт.

Глава Польской ассоциации ветроэнергетики Януш Гайовецкий добавил, что в среднем ветровые электростанции покрывают около 10% годового спроса страны на энергию. Поскольку шторм усилился в течение 19-20 февраля, оказались оборваны линии электропередач. Это вызвало автоматическое отключение некоторых турбин, поэтому уровень мощности ветроэлектростанций упал примерно до половины рекордного значения.

Возобновляемые источники составляют 25% всего энергетического баланса Польши, но 65% производится за счет ископаемого топлива (в том числе 6% приходится на газ, в основном из России). Доля ветроэнергетики составляет 42%, еще 45% приходится на солнечную.

Кстати, что в селе Дменин ураганного ветра не выдержала одна из ветровых электростанций: лопнула турбина. К счастью, обошлось без пострадавших. В целом же жертвами шторма в Польше стали четыре человека, еще по меньшей мере девять получили травмы.