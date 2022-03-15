Vodafone TV открывает доступ почти ко всему контенту: 180 ТВ-каналов, кинофильмы и сериалы

Vodafone открыл доступ к почти всему контенту в Vodafone TV до 11 апреля 2022 года включительно. Теперь можно бесплатно смотреть более 180 ТВ каналов, кинофильмы и сериалы от популярных стриминговых сервисов. Кроме того, для малышей будут доступны мультфильмы и аудиосказки.

Ряд каналов приступил к ежедневной трансляции уроков для школьников. Так, детский телеканал Пиксель будет транслировать уроки для 5 класса ежедневно в 10:00 и для 6 класса в 11:00.

Телеканал «ПлюсПлюс» будет показывать уроки для школьников трех классов: 7-го с 10:00, 8-го с 11:00 и 11-го класса с 12:00.

Региональные каналы Суспільного будут транслировать занятия для 9-го класса в 10:00 и для 10-го класса в 11:00.