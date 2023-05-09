Volvo EX30 — компактный электрический кроссовер с запасом хода до 440 км, который можно будет заказать в Украине в день премьеры (7 июня)

Компания Volvo анонсировала скорый выход нового электромобиля EX30. Это будет компактный кроссовер, ориентированный на молодую аудиторию. Автомобиль сохранил форму внедорожника, но при этом имеет относительно небольшие размеры, чтобы облегчить параллельную парковку на городских улицах.

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Ещё в прошлом году генеральный директор Volvo заявил об ориентации на молодёжную аудиторию:

«Поколение Z — 18-, 19-летние — наш следующий рынок. Мы не разговариваем с поколением Z прямо сейчас, бренд никогда не общался с этой более молодой аудиторией. Мы абсолютно точно движемся в этом направлении».

Пока что о новом Volvo EX30 известно не так уж много. Сама компания не спешит делиться какими-либо сведениями, ограничившись лишь тизерным изображением задней части авто. Однако дизайн грядущего электромобиля раскрыла патентная заявка, поданная в Китае. Также некоторые сведения просочились в сеть благодаря утечкам.

Согласно имеющейся информации, электромобиль Volvo EX30 основан на платформе Geely Zeekr X1, но получит другой дизайн и салон. Длина автомобиля должна быть менее 4,5 м. В топовой версии можно ожидать наличие двух моторов суммарной мощностью 400 л.с. и разгон до 100 км/ч менее чем за 4 секунды. Также должна быть доступна более доступная переднеприводная версия. Запас хода ожидается на уровне 440 км.

Полноценная презентация Volvo EX30 запланирована на 7 июня 2023 года (в 14:30 по киевскому времени). На отдельных рынках, в том числе на украинском, полностью новый автомобиль можно будет заказать уже 7 июня, сразу в день премьеры. Цена Volvo EX30 пока не сообщается.

Источник: The Verge