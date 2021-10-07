ВОЗ одобрила использование первой в мире вакцины против малярии — ее разрабатывали более 30 лет

Всемирная организация здравоохранения одобрила широкое применение первой в мире вакцины против малярии — RTS,S, распространяемой под торговым брендом Mosquirix. Разработка вакцины заняла более 30 лет, так что это поистине «историческое событие».

Малярия — инфекционное заболевание, которое вызывают паразитические одноклеточные из рода Plasmodium. Самый распространенный среди патогенов — Plasmodium falciparum. Он вызывает самую тяжелую форму болезни, которая чревата наибольшим количеством осложнений, что нередко ведет к смерти. По оценкам ВОЗ, в 2019 году малярией по всему миру заболело 229 миллионов человек, 409 тысяч из них умерли. Особо восприимчивым к малярии контингентом являются дети в возрасте до 5 лет; в 2019 г. на их долю пришлось 67% (274 000) всех случаев смерти от малярии в мире. Непропорционально высокая доля глобального бремени малярии приходится на Африканский регион ВОЗ — в 2019 году в этом регионе произошло 94% всех случаев заболевания малярией и смерти от нее.

Последняя фаза испытаний вакцины Mosquirix продолжалась с 2019 года — в них приняли участие более 800 тысяч детей в Гане, Кении и Малави. Препарат показал ограниченную эффективность — он предотвращал заражение лишь в 39% случаев и в 29% случаев снижал вероятность протекания заболевания в тяжелой форме. Но в сочетании с противомалярийными лекарствами защита от тяжелой формы заболевания и смерти достигала 70%.