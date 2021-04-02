VR Inn, Checki, GIOS Mobile та ін.: Український фонд стартапів оголосив переможців 21 та 22 Pitch Day





Український фонд стартапів провів 21-ий і 22-ий пітчі, щоб обрати стартапи для державного фінансування. Цього разу свої ідеї презентували 22 команди, з яких на засіданні Наглядової ради Фонду було прийнято рішення профінансувати 11 стартапів на загальну суму розміром $350 тис.

Стартапи на етапі pre-seed (грант $25 000):

VR Inn . VR тренінги, для навчання співробітників корпорацій. Мета – замінити відео, паперові та наставницькі навчання на навчання в віртуальній реальності які ефективні на 90%.

. VR тренінги, для навчання співробітників корпорацій. Мета – замінити відео, паперові та наставницькі навчання на навчання в віртуальній реальності які ефективні на 90%. V-Art . ArtTech стартап, онлайн платформа для демонстрації, продажу та колекціонування цифрового мистецтва.

. ArtTech стартап, онлайн платформа для демонстрації, продажу та колекціонування цифрового мистецтва. HoldYou . Сервіс психологічної онлайн допомоги. Дозволяє отримати допомогу психолога коли та де завгодно, незалежно від точки на мапі.

. Сервіс психологічної онлайн допомоги. Дозволяє отримати допомогу психолога коли та де завгодно, незалежно від точки на мапі. Symptomatical . Платформа, яка допомагає організаціям слідкувати за здоров’ям колективу (працівників, школярів) та планувати безперебійну роботу бізнесу чи навчального процесу попереджуючи спалахи інфекційних захворювань.

. Платформа, яка допомагає організаціям слідкувати за здоров’ям колективу (працівників, школярів) та планувати безперебійну роботу бізнесу чи навчального процесу попереджуючи спалахи інфекційних захворювань. Checki . Розумний сервіс електронних чеків. Покупцям можна забути про чекову стрічку на касах та зберіганні її в кишенях. Бізнес зможе позбутися витрат на папір і фіскальні реєстратори, при цьому отримає додатковий маркетинговий інструмент.

. Розумний сервіс електронних чеків. Покупцям можна забути про чекову стрічку на касах та зберіганні її в кишенях. Бізнес зможе позбутися витрат на папір і фіскальні реєстратори, при цьому отримає додатковий маркетинговий інструмент. Biobetter . Віртуальний помічник, який надає користувачам рекомендації на основі аналізів крові та дозволяє їм збільшити продуктивність, уповільнити процес старіння та запобігти хворобам.

. Віртуальний помічник, який надає користувачам рекомендації на основі аналізів крові та дозволяє їм збільшити продуктивність, уповільнити процес старіння та запобігти хворобам. My1stJob . Молодіжний job-ресурс, де кандидати та компанії миттєво знаходять один одного за цільовими Soft Skills, системою фільтрів та співставлень.

. Молодіжний job-ресурс, де кандидати та компанії миттєво знаходять один одного за цільовими Soft Skills, системою фільтрів та співставлень. Mobiform. Платформа, яка об’єднує покупців, продавців і виробників меблів. Автоматизує маркетинг, виробництво і дозволяє будувати меблі власноруч за допомогою онлайн VR конструктору.

Стартапи на етапі seed (грант $50 000):

Tradomatic . Агро маркетплейс. Допомагає фермерам заробляти більше, а витрачати менше. Об’єднує усіх гравців аграрного ринку у єдиному простому боті у Вайбер і Телеграм.

. Агро маркетплейс. Допомагає фермерам заробляти більше, а витрачати менше. Об’єднує усіх гравців аграрного ринку у єдиному простому боті у Вайбер і Телеграм. GIOS Mobile . Мобільний додаток для вивчення математики та розвитку критичного мислення школярів. EdTech рішення, що базується на технологіях AІ та machine learning і робить процес навчання більш гнучким та адаптивним.

. Мобільний додаток для вивчення математики та розвитку критичного мислення школярів. EdTech рішення, що базується на технологіях AІ та machine learning і робить процес навчання більш гнучким та адаптивним. Dots Platform. Хмарна технологічна платформа, що дозволяє запустити професійний сервіс доставки їжі за 2 тижні. Сайт та мобільні додатки для замовлень, софт для кухні, кур’єрів і бекофісу. Надається як SaaS, без капітальних вкладень на старті, з оплатою по факту використання.

Нагадаємо, що Фонд постійно приймає та оцінює заявки від українських стартапів, яку можна подати на офіційному сайті за посиланням. Основними критеріями оцінки проектів є: команда, ринок, доцільність фінансування, ідея (для pre-seed)\продукт (для seed), стратегія розвитку.





Крім грантів pre-seed/seed стартапи також мають можливість отримати гранти для проходження акселераційних програм відомих українських та міжнародних акселераторів. Грантова акселераційна програма Фонду має на меті збільшити кількість успішних стартапів, підвищити їх кваліфікацію та вдосконалити навички, які стосуються розвитку бізнесу і не тільки.

Джерело: Український фонд стартапів