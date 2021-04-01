Враховуючи суспільний резонанс, рух зі швидкістю до 80 км/год таки дозволять, але тільки на 7 вулицях Києва (перелік)

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Тільки вчора Київська влада передумала підвищувати з 1 квітня дозволену швидкість руху з 50 до 80 км/год на 17 вулицях столиці через ризик ДТП, а вже сьогодні це рішення знову змінили. Про це повідомив перший заступник голови Микола Поворозник.

Таким чином, із 1 квітня до 1 листопада 2021 року на семи столичних вулицях дозволено підвищення швидкості руху до 80 км/год.

«Враховуючи суспільний резонанс, який викликало обмеження швидкісного режиму на низці столичних вулиць, місто спільно з поліцією вирішило дозволити рух окремими дорогами, визначеними рішенням Київської міської ради, зі швидкістю до 80 км/год», – зазначив Микола Поворозник.

За його словами, мова йде про сім ділянок:

Просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака).

Вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків).

Наддніпрянське шосе.

Набережне шосе (від Поштовою площі до Наддніпрянського шосе).

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного).

Вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченко до Південного мосту).

Просп. М. Бажана (від Південного мосту до Харківської площі).

«Разом із тим, спільні робочі групи фахівців Центру організації дорожнього руху, поліції та інших зацікавлених осіб проведуть обстеження та аналіз швидкісного режиму, враховуючи містобудівну ситуацію, яка суттєво змінилася з моменту прийняття рішення Київрадою у жовтні 2018 року», – підкреслив Микола Поворозник.

Нагадаємо, що новий закон про посилення відповідальності за порушення ПДР працює в Україні з 17 березня 2021 року.

Джерело: КМДА