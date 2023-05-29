ВРУ отменила НДС и пошлину на материалы и комплектующие для БПЛА

Верховная Рада Украины отменила НДС и ввозную пошлину на комплектующие для БПЛА. Это временное решение, которое будет действовать на протяжении военного положения.

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Согласно законопроектам, получившим поддержку нардепов, импортеры освобождаются от уплаты НДС и ввозной пошлины за материалы, узлы, агрегаты оборудования и комплектующие для беспилотников.

Отмечается, что беспилотники усиливают украинских военных и дают технологическое преимущество на фронте. Благодаря отмене налогов создание БПЛА в Украине станет дешевле.

«Принятие законопроектов — важный шаг, чтобы в Украине ежемесячно производили тысячи дронов, которые сейчас нужны Силам обороны. Создаем условия для стремительного развития и масштабирования украинских компаний, производящих БПЛА», – отметил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он добавил, что ранее правительство создало fast track (ускоренное прохождение всех формальностей и процедур) для БПЛА и комплектующих, которое позволяет быстрее ввозить военные товары в Украину.