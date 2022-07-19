ВРУ рассмотрит законопроект о ратификации соглашения с Турцией, который позволит производить «Байрактары» в Украине

Правительство Украины направит в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров Украины сегодня, 19 июля 2022 года.

«Среди прочего, это позволит построить в Украине завод по производству и обслуживанию знаменитых беспилотников «Байрактар», — отметил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство постоянно усиливает сотрудничество с международными партнерами в вопросах безопасности. В частности, он поблагодарил Европейский Союз за решение о выделении пятого транша на 500 млн евро для обеспечения Украины необходимым оружием.

«Это очередное важное решение, позволяющее нам изменить паритет во всех видах вооружения в пользу нашей армии на поле боя», — отметил Денис Шмигаль.

Кроме того, правительство во время заседания утвердило привлечение очередного гранта от Соединенных Штатов в размере 4,5 млрд долларов. Денежные средства, по его словам, поступят через Целевой фонд, созданный Всемирным банком.

«Это наглядная демонстрация того, что наши союзники продолжают крепко стоять рядом с Украиной и помогают нам приблизить победу», — подчеркнул Денис Шмигаль.

Источник: Кабмин Украины