Вселенная исчезнет гораздо раньше, чем считалось — ученые уточнили, когда

По подсчетам ученых из Университета Радбоуда в Нидерландах, последние звезды во Вселенной исчезнут через 1078 лет (квингинтиллион лет), что намного раньше, чем считалось.

Согласно предыдущим прогнозам, смерть Вселенной должна была наступить через 101100 лет. Как отмечают ученые, смерть Вселенной приближает процесс, известный как излучение Хокинга. Еще в 1974 году физик Стивен Хокинг предсказал, что излучение вблизи горизонта событий черной дыры будет постепенно уменьшать ее массу.

В предыдущем исследовании, проведенном в 2023 году, физики Хейно Фальке и Майкл Вондрак и математик Вальтер ван Суйлеком предположили, что другие объекты, в частности, нейтронные звезды, могут испаряться подобно черным дырам. Развивая теорию Хокинга, нидерландские ученые предположили, что влияние этого излучения зависит от плотности объекта. Они установили, что черным дырам и нейтронным звездам необходимо примерно одинаковое количество времени для полного испарения, равное 1067 лет.

Как подчеркнул Майкл Вондрак, черные дыры имеют более мощное гравитационное поле, которое должно заставлять их испаряться быстрее. Но они не имеют поверхности и, в конце концов, поглощают часть собственного излучения, что замедляет этот процесс.

Считалось, что это излучение характерно исключительно для черных дыр, но исследователи показали, что такие объекты, как нейтронные звезды и белые карлики, также могут испаряться. Исследователи подсчитали, сколько времени необходимо будет другим космическим объектам, чтобы испариться за счет излучения, подобного хокинговскому. Например, Луне понадобится около 1090 лет чтобы испариться за счет такого излучения

«Таким образом, окончательный конец Вселенной наступает гораздо раньше, чем ожидалось, но, к счастью, это все еще занимает очень много времени. Задавая такие вопросы и рассматривая экстремальные случаи, мы хотим лучше понять теорию, и, возможно, однажды мы разгадаем тайну излучения Хокинга», — объясняет Вальтер ван Суйлеком.

Между тем, как отмечал Хокинг, жизнь на Земле может быть окончательно уничтожена уже к 2600 году. Он строил свой прогноз на стремительном росте населения и истощении природных ресурсов.

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Что интересно, что обоснованность его предположений подтвердили в NASA. В организации подтвердили, что человечество действительно столкнется с экзистенциальным риском, если текущие темпы потребления ресурсов сохранятся. Неконтролируемое истощение ресурсов может потенциально ускорить сроки экологического коллапса по сравнению с предсказаниями Хокинга.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics

Источник: Gizmodo