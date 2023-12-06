Видео: 2 FPV-дрона 11 Бригады НГУ против ЗРК С-350 «Витязь» за $135 млн

Воины 11 Бригады НГУ уничтожили российский ЗРК С-350 «Витязь» с помощью 2 FPV-дронов. Стоимость только одной пусковой установки этой системы составляет от $135 млн. Это самая дорогая уничтоженная цель FPV-дронами.

Полностью уничтожена пусковая и поражена еще одна. Обычно российские агрессоры используют этот комплекс для прикрытия объектов во временно оккупированном Крыму или москве. Видео показал Сергей Стерненко.

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