Видео: пробные кадры мультфильма «Шрек» — ужас из прошлого

В сети появились пробные кадры оригинального фильма «Шрек». И это очень далеко от довольно милого воплощения, которое мы увидели на премьере 2001 года.

Кадрамы пилота поделилась студия Zoom Art Studio, передает Gizmodo. Главный герой фильма танцует на улице под песню Джеймса Брауна I Feel Good, а когда его останавливает грабитель, тот сжимает и отправляет в полет, продолжая танцевать.

Это было снято в 1995 году, на роль главного героя был приглашен комик Крис Фарли, умерший в 1997 году, а затем на его место был приглашен Майкл Майерс. Это любопытная возможность рассмотреть эволюцию образа героя. На самом деле такой Шрек гораздо больше соответствует образу огра, или людоеда из западных сказок и легенд.

Хотя этот образ ближе к одноименной детской книге Уильяма Стига 1990 года, на которой, собственно, и основан фильм, такой вид, пожалуй, слишком для младшей аудитории в те времена. Сама Zoom Art называла этот фильм «мрачным, острым, малобюджетным». Сочетание попкультуры со сказочным сюжетом и удачными шутками затем были воплощены с помощью компьютерной анимации. И это превратило Шрек в большую франшизу. Это также закрепило за DreamWorks репутацию «анти-Pixar», хорошо это или плохо.