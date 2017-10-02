Выполняя серию коммерческих рейсов, украинский Ан-124-100 «Руслан» полтора раза облетел вокруг земного шара за 7 дней

Тяжелый транспортный самолёт Ан−124−100 «Руслан» авиакомпании «Авиалинии Антонова» совершил кругосветное путешествие за 7 дней, преодолев 50212 км за 62 часа и 40 минут в воздухе и потратив 786 тонн топлива.

Путешествие началось 18 сентября 2017 года, когда самолет Ан−124−100 «Руслан» перелетел из аэропорта Мары (Туркменистан) в Хельсинки (Финляндия), где принял на борт коммерческий груз − промышленные нагреватели−теплообменники весом 54 тонны. На следующий день самолет отправился к месту назначения − в Кампинас (Бразилия). На этом пути он совершил две промежуточные посадки − в Лейпциге (Германия) и Дакаре (Сенегал). 20 сентября груз был доставлен в аэропорт Виракопус (Кампинас).

Затем «Руслан» перелетел в Бангор (штат Мэн, США) для перевозки установок по очистке воды в Дарвин (Австралия). Общий вес груза составила 58 тонн. Промежуточные посадки были выполнены в Анкоридже (Аляска, США) и Нарита (Япония). Из Австралии Ан−124−100 вернулся в г. Мари (Туркменистан). Оттуда полетел в Милан (Италия), где принял груз весом 62 т и доставил его в Рио−де−Жанейро (Бразилия). Таким образом, всего в течение этой экспедиции «Руслан» преодолел 62000 км, что в полтора раза больше длины линии экватора.

Отметим, что по словам директора авиатранспортного подразделения ГП «АНТОНОВ» Михаила Харченко, сентябрь 2017 стал одним из самых производительных месяцев работы «Авиалиний Антонова» за последние два года. На данный момент коммерческие перевозки выполняют пять «Русланов», налет которых с начала месяца составил более 500 часов.

Напомним, что Ан−124−100 «Руслан» создан на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан», который является самым грузо­подъемным самолетом из серийно производимых в мире. Он предназначен для перевозки на большие расстояния тяжелых и крупногабаритных грузов, а также различной специальной техники.

Источник: ГП «Антонов»