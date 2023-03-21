Вышел сюжетный трейлер Star Wars Jedi: Survivor, показывающий сражения, старых друзей и использование Силы

EA представила новый трейлер игры Star Wars Jedi: Survivor. Он даёт некоторые намеки на сюжет игры и бегло демонстрирует некоторые действия и головоломки, ожидающие игроков в финальной версии.

Игра Star Wars Jedi: Survivor является прямым продолжением Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 года. Сюжет разворачивается через 5 лет после событий Fallen Order. Главным персонажем снова стал джедай Кэл Кестис, который ищет безопасное убежище вдали от досягаемости Империи.

Трейлер демонстрирует многих союзников и друзей Кэла из Fallen Order, которые очевидно будут играть активную роль в событиях Star Wars Jedi: Survivor. Также трейлер показывает сражения с использованием световых мечей и другого узнаваемого оружия, использование Силы, в том числе для решения головоломок.

Разработкой игры Star Wars Jedi: Survivor занимается студия EA Respawn Entertainment, которая также создала Fallen Order. В новой части ожидается появление новых способностей Силы и новых возможностей использования светового меча. Игра выйдет 28 апреля на платформах Xbox Series X/S, PS5 и ПК, хотя изначально её релиз был запланирован на 17 марта.

Источник: The Verge