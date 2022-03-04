Wikimedia «не отступит»: ответ на угрозы России заблокировать Wikipedia из-за статьи о российско-украинской войне

Организация Wikimedia Foundation выступила с заявлением в поддержку российских волонтёров Wikipedia после требований введения цензуры со стороны властей РФ. Во вторник Роскомнадзор пригрозил заблокировать Wikipedia в России из-за русскоязычной страницы, посвященной вторжению России в Украину. Российский регулятор заявив, что она содержит, среди прочего, «ложные сообщения» о жертвах войны и последствиях экономических санкций.

«…Мы не отступим перед попытками подвергнуть цензуре и запугать членов нашего движения. Мы поддерживаем нашу миссию по предоставлению миру бесплатных знаний», — говорится в заявлении Wikimedia Foundation.

Роскомнадзор требует от Wikimedia корректировок пользовательских правок из версии статьи от 27 февраля. Российский регулятор утверждает, что статья несёт неточную «информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе о количестве детей», а также заявления о «необходимости снятия средств со счетов» в банках РФ в связи с санкциями, введёнными иностранными государствами.

В Wikimedia Russia назвали претензии «фундаментально невозможными» для оценки и призвали правительство не блокировать доступ к статье — это фактически потребовало бы блокировки доступа ко всему ресурсу Wikipedia. Также отмечается, что страница постоянно меняется благодаря работе многочисленных редакторов.

Источник: The Verge