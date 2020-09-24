Wikipedia проведёт редизайн впервые за 10 лет

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За последние почти 20 лет Wikipedia стала неотъемлемой частью веб-культуры, позволяя пользователям просматривать миллионы текстовых статей из энциклопедий прямо со своего компьютера, планшета или смартфона. И длительное время внешний вид сайта для настольных систем не претерпевал изменений. Теперь же организаторы проекта решили изменить дизайн – впервые за 10 лет – чтобы сайт стал более доступным для новых пользователей.

Подробные сведения о грядущем изменении дизайна можно просмотреть в следующем материале MediaWiki. Там же можно найти несколько GIF-изображений, демонстрирующих эти изменения.

Сворачиваемая боковая панель станет первым таким нововведением. Это позволит пользователям сворачивать меню в левой части страницы, чтобы минимизировать отвлекающие факторы и устранить нерелевантный контент и ссылки в левой части экрана. На сайте также будет добавлена ​​ кнопка для переключения языка читаемой страницы.

Wikipedia также внесёт улучшения в работу инструмента поиска на сайте, чтобы упростить поиск других страниц. Дополнительно планируется изменить логотип, чтобы он занимал меньше места на каждой странице.

Wikimedia Foundation отмечают, что изменения в дизайн будут вноситься «постепенно в течение длительного периода времени». Это позволит пользователям тестировать новые функции до их официального развертывания. При этом планирует закончить изменение внешнего вида настольной версии Wikipedia к концу 2021 года. Пока не уточняется, затронет ли редизайн и мобильную версию сервиса.

Источник: The Verge