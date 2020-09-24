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Wikipedia проведёт редизайн впервые за 10 лет

Wikipedia проведёт редизайн впервые за 10 лет

Wikipedia проведёт редизайн впервые за 10 лет


За последние почти 20 лет Wikipedia стала неотъемлемой частью веб-культуры, позволяя пользователям просматривать миллионы текстовых статей из энциклопедий прямо со своего компьютера, планшета или смартфона. И длительное время внешний вид сайта для настольных систем не претерпевал изменений. Теперь же организаторы проекта решили изменить дизайн – впервые за 10 лет – чтобы сайт стал более доступным для новых пользователей.

Подробные сведения о грядущем изменении дизайна можно просмотреть в следующем материале MediaWiki. Там же можно найти несколько GIF-изображений, демонстрирующих эти изменения.

Wikipedia проведёт редизайн впервые за 10 лет

Сворачиваемая боковая панель станет первым таким нововведением.  Это позволит пользователям сворачивать меню в левой части страницы, чтобы минимизировать отвлекающие факторы и устранить нерелевантный контент и ссылки в левой части экрана. На сайте также будет добавлена ​​ кнопка для переключения языка читаемой страницы.

Wikipedia проведёт редизайн впервые за 10 лет

Wikipedia также внесёт улучшения в работу инструмента поиска на сайте, чтобы упростить поиск других страниц. Дополнительно планируется изменить логотип, чтобы он занимал меньше места на каждой странице.

Wikipedia проведёт редизайн впервые за 10 лет

Wikimedia Foundation отмечают, что изменения в дизайн будут вноситься «постепенно в течение длительного периода времени». Это позволит пользователям тестировать новые функции до их официального развертывания. При этом планирует закончить изменение внешнего вида настольной версии Wikipedia к концу 2021 года. Пока не уточняется, затронет ли редизайн и мобильную версию сервиса.

Источник: The Verge

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