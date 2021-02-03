Wikipedia запускает кодекс поведения с подробным описанием приемлемого и недопустимого поведение для пользователей, редакторов и сотрудников





Wikipedia запустила Universal Code of Conduct – Универсальный кодекс поведения. Его целью является создание глобального стандарта поведения для сайта, а также обеспечение «разнообразного, инклюзивного и доступного» сообщества участников, что является продолжением усилий по борьбе с домогательствами.

Кодекс был разработан более чем 1500 волонтёрами со всего мира. Он разработан таким образом, чтобы быть относительно коротким и легко понятным для пользователей. Фактически Universal Code of Conduct описывает стандарты приемлемого (желательного) и неприемлемого поведения. Этим стандартам должны следовать пользователи и редакторы Wikipedia, а также сотрудники Wikimedia.

Примерами приемлемого поведения называют уважение к другим, эмпатию, добросовестность. К такому поведению также причисляют участие в конструктивном редактировании и уважение таких факторов, как личные местоимения других участников. Кодекс поведения также поощряет пользователей помогать друг другу в проектах и ​​наставлять новых редакторов. При личной встрече рекомендуется быть приветливыми, соблюдать вежливость и оказывать дружескую поддержку.

В то же время Универсальный кодекс поведения Wikipedia приводит примеры неприемлемого поведения, которому рекомендуется всячески препятствовать и не допускать. К такому поведению относятся домогательства в широком значении (оскорбления, нападки, насмешки, сарказм, запугивания, эмоциональное насилие), а также сексуальные домогательства (нежелательное сексуальное внимание или намёки). Кроме того, не допускаются угрозы, публикация личной информации, преследования, троллинг и принуждение к совершению насильственных действий по отношению к себе или другим. Отдельно отмечается недопустимость использования власти и служебных полномочий для совершения неприемлемых действий, психологических манипуляций

Наконец, к неприемлемому поведению относится вандализм контента. Под этим понимают преднамеренное введение неправильного или предвзятого контента или препятствование публикациям. При этом не допускается повторяющееся удаление контента, систематическое манипулирование контентом в пользу конкретных интерпретаций фактов или точек зрения, ненавистническая речь.

Wikimedia уже работает над вторым этапом запуска Универсального кодекса поведения. Он определит, как местные и региональные проекты Wikipedia будут обеспечивать соблюдение новых требований и каковы будут последствий для тех, кто нарушает эти правила. Эта часть проекта, скорее всего, не будет завершена до конца 2021 года.

Источник: The Verge