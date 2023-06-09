Новости Игры 09.06.2023 в 11:58

Wizard with a Gun, The Talos Principle II, Baby Steps и Human Fall Flat 2 – Devolver Digital провела собственную презентацию новых игр

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Издатель Devolver Digital провел собственную презентацию, в рамках которой поделился подробностями и трейлерами о некоторых проектах, находящихся в разработке. Однако большая часть презентации вращалась вокруг талисмана Volvy, вымышленной истории влияния талисмана на игровую культуру и «возвращения» персонажа в виде робота (VOLV-E).

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Полную 22-минутную презентацию Devolver Digital можно посмотреть на YouTube-канале компании, а в этом материале мы коротко остановимся на наиболее интересных проектах.

Wizard with a Gun

Wizard with a Gun – это игра на выживание, тематика которой напоминает фэнтезийную игру, смешанную с вестерном. Игроку придется собирать ресурсы, строить здания и исследовать большую карту. Игра выйдет в 2023 году на платформах ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Демо-версия уже доступна в Steam.

The Talos Principle II

Новый геймплейный трейлер The Talos Principle II показал чего ожидать от мистических головоломок этой игры. Игра выйдет в этом году на платформах PS5, Xbox Series X/S и ПК.

Baby Steps

В Baby Steps предстоит играть за Нейта, неудачника, спотыкающегося на своем пути в гору. Игра описывается как «буквальный симулятор ходьбы», так что, судя по всему, предстоит управлять ногами Нейта. Игра выйдет в 2024 году для PS5 и ПК.

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Human Fall Flat 2

Human Fall Flat 2 – это продолжение головоломки от третьего лица. «Каждый сложный уровень содержит новые игрушки и устройства, с которыми вы можете возиться, решая ряд дьявольских головоломок в одиночку или в команде до восьми друзей», — говорится в описании проекта. Информация о сроках выхода игры пока не сообщается.

Источник: The Verge


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