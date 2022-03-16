Work.ua уменьшил период актуальности вакансий с 30 до 7 дней, чтобы во время войны украинцы могли результативнее искать работу

В военное время планы бизнеса меняются очень быстро, поэтому сайт для поиска работы Work.ua будет приостанавливать вакансии каждые 7 суток. То есть, работодатели должны будут дополнительно подтверждать их актуальность, чтобы гарантировать рабочее место.

«Мы снизили период актуальности вакансии с 30 до 7 дней. Далее вакансия становится на паузу и требует от работодателя вручную продлить ее актуальность. Мы уверены — актуальность сейчас в десять раз важнее количества», — сообщил соучредитель Work.ua Артур Михно в своем сообщении в фейсбуке.

Work.ua отмечает, что дополнительная проверка актуальности каждые 7 дней сделает поиск работы в военное время более быстрым и результативным. Те вакансии, в которых работодатели не подтвердят вручную актуальность, модераторы сайта будут ставить на паузу, чтобы они не мешали в поиске.

Для всех, кто ищет работников для любой некоммерческой работы для помощи Украине — все такие вакансии Work.ua готов размешивать бесплатно в любом количестве, отмечает Артур.

Также он поделился, что после почти полной остановки в начале военных действий в Украине с 7 марта наблюдается пробуждение рынка труда и по вакансиям, и по количеству соискателей.

«По отношению к первой неделе показатели увеличились почти вдвое. В частности, в Киеве. Но пока это примерно 15% по новым вакансиям и 30% по новым резюме относительно довоенного состояния», — говорится в сообщении.

Компания Work.ua отмечает, что теперь пользователи могут быть уверены в актуальности всех предложений на сайте и в приложении. Сейчас на сайте опубликовано 5059 вакансий.

«Искатели должны продолжать просматривать вакансии и отзываться – старательные и целеустремленные специалисты сейчас очень нужны экономике Украины», – отмечает Work.ua в публикации на сайте.

Источник: Work.ua