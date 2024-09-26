Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro: тройная камера с OIS, 1,5K-дисплеи и цена от 20 тыс. грн

Xiaomi официально представила свои новые премиальные смартфоны осеннего сезона — Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro. Обе новинки оснащены 6,67-дюймовым CrystalRes-AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K (2712×1220 пикселей), частотой обновления 144 Гц, максимальной яркостью до 4000 нит, 12-битной глубиной цвета и охватом DCI-P3.

Оба смартфона имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Из отличий в дизайне — задняя панель 14T Pro слегка изогнута, тогда как у 14T она плоская. Оба смартфона работают на HyperOS от Xiaomi с расширенными возможностями искусственного интеллекта и интеграцией с Google Gemini и Circle to Search.

Xiaomi 14T

Более доступная версия Xiaomi 14T получила процессор MediaTek Dimensity 8300-Ultra, 12 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище емкостью 256 ГБ или 512 ГБ. На задней панели доступна тройная камера. Она включает главный модуль на базе 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX906 размером 1/1,56 дюйма, дополненный OIS, 50-мегапиксельный телефото модуль с фокусным расстоянием 50 мм и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Батарея имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт.

Цена Xiaomi 14Т составляет от €650. В Украине эта модель в конфигурации 12+256 ГБ предлагается за 19999 грн, а версия с 12+512 ГБ памяти стоит 21999 грн. Смартфон доступен в цветах Titan Gray, Titan Blue, Titan Black и в варианте с искусственной кожей Lemon Green.

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Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T Pro является более мощной моделью. Она оснащена более быстрым чипсетом Dimensity 9300+, который имеет одно ядро Cortex-X4 с частотой 3,23 ГГц и более мощный графический процессор Immortalis-G720 MC12. Конфигурация включает 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ или 1 ТБ встроенного хранилища.

Камера 14T Pro также тройная, но отличается от Xiaomi 14T. В этом случае главный модуль оснащен большим сенсором Light Fusion 900 размером 1/1,31 дюйма с разрешением 50 МП и OIS. Также есть 50-мегапиксельный телефото модуль с фокусным расстоянием 60 мм и сверхширокоугольный модуль с разрешением 12 МП. Батарея также имеет емкость 5000 мАч. Но эта модель поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Xiaomi 14T Pro можно приобрести в цветах Titan Gray, Titan Blue и Titan Black, начиная от €800 за модель 12+256 ГБ. Цена Xiaomi 14T Pro в Украине составляет 29999 грн за модель с конфигурацией памяти 12+512 ГБ и 31999 грн за версию с конфигурацией 12 ГБ+1 ТБ.

Источник: gsmarena

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