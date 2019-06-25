Xiaomi анонсировала триммер Mi Beard Trimmer стоимостью $17

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Компания Xiaomi подготовила к выпуску триммер Mi Beard Trimmer, который стал первым продуктом в рамках новой категории для ухода за собой. Он анонсирован в Индии и уже доступен для покупки в этой стране по цене около $17.

Устройство выполнено в пластиковом корпусе. На нём имеются кнопка включения и колёсико, при помощи которого можно регулировать длину лезвия. Благодаря двум насадкам можно устанавливать 40 различных значений длины. Есть также индикаторы заряда.

Триммер работает как при подключении к розетке, так и в автономном режиме. Встроенная батарея обеспечивает до 90 минут работы без подзарядки. Всего 5 минут подзарядки обеспечивает 10 минут работы Xiaomi Mi Beard Trimmer, а полная зарядка занимает 2 часа. Устройство можно подзаряжать даже от портативного аккумулятора.

Среди прочих характеристик отмечается защита от воды в соответствии со стандартом IPX7. Кроме того, в новинке реализована функция блокировки лезвий при транспортировке.

Источник: gizchina