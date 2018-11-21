Xiaomi может выпустить конкурента читалкам Amazon Kindle

Новости о новинках китайского промышленного гиганта Xiaomi, который с каждым днем охватывает все больше аспектов жизни пользователей, всегда вызывают оживленный интерес вне зависимости от предназначения продукта. Но последнее сообщение, имеющее отношение к производителю, кажется особенно интригующим. При удачном стечении обстоятельств следующим новым рынком, который попытается освоить Xiaomi, станет сегмент электронных книг. То есть, да в обозримом будущем у Amazon Kindle может появиться достойный конкурент.

Основанием для этих предположений служит ответ главы отдела разработок новых продуктов Xiaomi Ли Чуанки на официальном форуме компании. Как сообщает источник, топ-менеджер не дал подтверждения выпуска устройства, но намекнул на интерес Xiaomi к сегменту электронных книг. Отметим, что за последнее время многие поклонники Xiaomi обращались к производителю через официальные каналы с просьбой выпустить конкурента Kindle. И это впервые компания публично отреагировала на эти призывы.

С одной стороны, этот положительный ответ вселяет некую уверенность касательно выпуска электронной книги Xiaomi. Но с другой стороны, если верить сообщениям на форуме, рабочий прототип электронной книги был у Xiaomi еще в 2017 году. Однако тогда приоритетным для Xiaomi были другие направления, в том числе устройства для умного дома, и компания решила не распылять ресурсы.

В данном случае просто следует иметь в виду, что Xiaomi не отказалась от идеи выпуска электронной книги насовсем, скорее всего, производитель просто выжидает подходящего момента.

Напомним, что в прошлом месяце Amazon представила Kindle Paperwhite нового поколения, которая получила защиту от воды и вдвое больше памяти при меньшей массе и толщине.

Источник: Gizmochina