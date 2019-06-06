Xiaomi представила 10,3-дюймовый E Ink ридер Ink Case Smart Electronic Paper с поддержкой стилусов Wacom по цене $360

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Компания Xiaomi выпустила 10,3-дюймовый ридер электронных книг с E-Ink экраном и поддержкой стилусов Wacom. Новинка получила длинное название «Ink Case Smart Electronic Paper» и ценник на уровне 2,499 юаней ($360).

Устройство выполнено в белом тонком корпусе, усиленном рамкой из легкого и прочного магниевого сплава. Разрешение 10,3-дюймового E-Ink экрана составляет 1404×1872 пикселей, а его площадь в три раза больше, чем у типичных 6-дюймовых ридеров. Соответственно, основное предназначение модели — чтение PDF-документов, справочников и комиксов (если читатель готов пожертвовать цветной картинкой).

Вдобавок сенсорный экран с поддержкой стилусов Wacom, который распознает до 4096 уровней нажатия, позволяет использовать Ink Case Smart Electronic Paper для набросков и редактирования заметок. Вдобавок встроенная система автоматически распознает рукописный текст и трансформирует его в электронный документ.

Ридер оснащается Wi-Fi модулем, 2 ГБ ОЗУ и хранилищем памяти на 32 ГБ. Работает устройство под управлением модифицированной Android 8.1, которая позволяет устанавливать совместимые приложения.

Источник: Gizmochina