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Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 6 — 1,56-дюймовый экран AMOLED, датчик кислорода и две недели без подзарядки за €45

Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 6 — 1,56-дюймовый экран AMOLED, датчик кислорода и две недели без подзарядки за €45

Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 6 — 1,56-дюймовый экран AMOLED, датчик кислорода и две недели без подзарядки за €45


На презентации 29 марта Xiaomi вместе со смартфонами серии Mi 11 также представила Mi Band 6 — следующее поколение своего фитнес-браслета, получившего ряд существенных улучшений.

Вопреки ожиданиям, Mi Band 6 не получил преемника GPS. Главное улучшение — более крупный (на 50% по сравнению с Band 5) экран. Новая модель оснащается 1,53-дюймовым экраном AMOLED разрешением 152×486 точек. Еще одно улучшение — наличие датчика SpO2 для замера насыщенности крови кислородом. Кроме того, новая модель поддерживает 30+ режимов тренировок с автоматическим распознаванием видов спорта и предлагает 60+ различных вариантов циферблатов. Автономность сохранилась на прежнем уровне — 14 дней.

Полные характеристики Mi Band 6

Модель Xiaomi Mi Band 6
Ремешок
  • Резиновый
  • Цвета: Black, Orange, Yellow, Olive, Ivory, Blue
  • Регулируемая длина: 155-219 мм
Размеры 47,4×18,6×12,7 мм
Экран
  • 1.56″ AMOLED
  • 152×486 пикселей, 326ppi
  • яркость до 450 нит
  • 60+ различных вариантов циферблатов
  • Закаленное стекло с олеофобным покрытием
Сенсоры
  • Sp02
  • фотоплетизмографический датчик для отслеживания частоты сердечных сокращений
  • 3-осевой акселерометр
  • 3-осевой гироскоп
Фитнес
  • Настраиваемый функциональный модуль
  • 30+ режимов тренировок
  • автораспознавание шести видов спорта: бег, ходьба, беговая дорожка, езда на велосипеде, гребля, эллиптический тренажер
  • Дыхательные упражнения
Здоровье
  • Отслеживание сна
  • Монитор стресса
  • Отслеживание женского здоровья
  • Индекс PAI (Personal Activity Intelligence)
  • Предупреждения о бездействии
Защита 5 ATM
Связь и совместимость
  • Mi Wear
  • Mi Fit
  • Strava
  • Bluetooth 5.0
  • Android 5.0 и выше
  • iOS 10 и выше
  • Удаленный затвор камеры
Батарея и зарядка
  • Магнитная зарядка
  • Время на полную зарядку: <2 часов
  • Автономность ≥ 14 дней
  • 125 мА·ч

 

Цена и доступность

Браслет Xiaomi Mi Band 6 поступит в продажу 2 апреля в Китае по цене от 230 юаней (980 гривен) за стандартную версию, и до 280 юаней (1200 гривен) за модель с NFC. На глобальном рынке устройство появится позже по рекомендованной цене €45, но пока не ясно, когда оно официально доберется до Украины.

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