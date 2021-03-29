Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 6 — 1,56-дюймовый экран AMOLED, датчик кислорода и две недели без подзарядки за €45
На презентации 29 марта Xiaomi вместе со смартфонами серии Mi 11 также представила Mi Band 6 — следующее поколение своего фитнес-браслета, получившего ряд существенных улучшений.
Вопреки ожиданиям, Mi Band 6 не получил преемника GPS. Главное улучшение — более крупный (на 50% по сравнению с Band 5) экран. Новая модель оснащается 1,53-дюймовым экраном AMOLED разрешением 152×486 точек. Еще одно улучшение — наличие датчика SpO2 для замера насыщенности крови кислородом. Кроме того, новая модель поддерживает 30+ режимов тренировок с автоматическим распознаванием видов спорта и предлагает 60+ различных вариантов циферблатов. Автономность сохранилась на прежнем уровне — 14 дней.
Полные характеристики Mi Band 6
|Модель
|Xiaomi Mi Band 6
|Ремешок
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|Размеры
|47,4×18,6×12,7 мм
|Экран
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|Сенсоры
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|Фитнес
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|Здоровье
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|Защита
|5 ATM
|Связь и совместимость
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|Батарея и зарядка
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Цена и доступность
Браслет Xiaomi Mi Band 6 поступит в продажу 2 апреля в Китае по цене от 230 юаней (980 гривен) за стандартную версию, и до 280 юаней (1200 гривен) за модель с NFC. На глобальном рынке устройство появится позже по рекомендованной цене €45, но пока не ясно, когда оно официально доберется до Украины.