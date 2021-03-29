Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 6 — 1,56-дюймовый экран AMOLED, датчик кислорода и две недели без подзарядки за €45

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На презентации 29 марта Xiaomi вместе со смартфонами серии Mi 11 также представила Mi Band 6 — следующее поколение своего фитнес-браслета, получившего ряд существенных улучшений.

Вопреки ожиданиям, Mi Band 6 не получил преемника GPS. Главное улучшение — более крупный (на 50% по сравнению с Band 5) экран. Новая модель оснащается 1,53-дюймовым экраном AMOLED разрешением 152×486 точек. Еще одно улучшение — наличие датчика SpO2 для замера насыщенности крови кислородом. Кроме того, новая модель поддерживает 30+ режимов тренировок с автоматическим распознаванием видов спорта и предлагает 60+ различных вариантов циферблатов. Автономность сохранилась на прежнем уровне — 14 дней.

Полные характеристики Mi Band 6

Модель Xiaomi Mi Band 6 Ремешок Резиновый

Цвета: Black, Orange, Yellow, Olive, Ivory, Blue

Регулируемая длина: 155-219 мм Размеры 47,4×18,6×12,7 мм Экран 1.56″ AMOLED

152×486 пикселей, 326ppi

яркость до 450 нит

60+ различных вариантов циферблатов

Закаленное стекло с олеофобным покрытием Сенсоры Sp02

фотоплетизмографический датчик для отслеживания частоты сердечных сокращений

3-осевой акселерометр

3-осевой гироскоп Фитнес Настраиваемый функциональный модуль

30+ режимов тренировок

автораспознавание шести видов спорта: бег, ходьба, беговая дорожка, езда на велосипеде, гребля, эллиптический тренажер

Дыхательные упражнения Здоровье Отслеживание сна

Монитор стресса

Отслеживание женского здоровья

Индекс PAI (Personal Activity Intelligence)

Предупреждения о бездействии Защита 5 ATM Связь и совместимость Mi Wear

Mi Fit

Strava

Bluetooth 5.0

Android 5.0 и выше

iOS 10 и выше

Удаленный затвор камеры Батарея и зарядка Магнитная зарядка

Время на полную зарядку: <2 часов

Автономность ≥ 14 дней

125 мА·ч

Цена и доступность

Браслет Xiaomi Mi Band 6 поступит в продажу 2 апреля в Китае по цене от 230 юаней (980 гривен) за стандартную версию, и до 280 юаней (1200 гривен) за модель с NFC. На глобальном рынке устройство появится позже по рекомендованной цене €45, но пока не ясно, когда оно официально доберется до Украины.