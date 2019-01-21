Xiaomi создала умные шторы Aqara Smart Curtain Motor со встроенной батареей, цена начинается от $80

Компания Xiaomi запустила на краудфандинге новое устройство под названием Aqara Smart Curtain Motor. Это новая модификация умных штор Aqara Smart Curtain Motor, выпущенных в 2017 году. Отличием новинки от предшественника является наличие встроенного аккумулятора. Такой подход упрощает монтаж, так как отпадает необходимость в прокладке кабеля питания к окну.

Умные шторы Aqara Smart Curtain Motor используют энергоэффективный протокол ZigBee через многофункциональный хаб умного дома Mi Smart. Также поддерживается подключение к сети умного дома через кондиционер серии Aqara. Так что взаимодействовать с устройством можно через приложение Mi App. Для управления открытием/закрытием штор можно воспользоваться голосовыми командами при помощи Xiaomi XiaoAI или же беспроводным переключателем. Также имеется возможность настроить в приложении таймер автоматического открытия и закрытия.

Кроме того, умные шторы можно подключить к домашнему сенсору Mi, который будет определять, когда пользователь подходит к окну или отходит от него, чтобы автоматически активировать открытие или закрытие. Дополнительно в устройство интегрирован дополнительный сенсор прикосновения. Так что пользователю достаточно слегка потянуть в нужную сторону, чтобы запустить процесс открытия или закрытия штор. Если в процессе открытия штора столкнётся с препятствием (предметом или рукой пользователя), движение остановится. В процессе работы мотор устройства издаёт шум менее 30 дБ.

Умные шторы Xiaomi Aqara Smart Curtain Motor на текущий момент доступны на краудфандинговой платформе Youpin по цене около $80. Есть возможность заказать версию с направляющими длиной 3 метра и услугой по установке системы. В таком случае предстоит заплатить около $161.

Источник: gizmochina