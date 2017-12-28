Xiaomi выпустила домашний голосовой помощник Yeelight Voice Assistant с внешностью Amazon Echo Dot

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Xiaomi в очередной раз посредством краудфандинга осуществляет сбор средств на «умную» новинку – домашний голосовой помощник Yeelight Voice Assistant.

Устройство как две капли воды похоже на конкурирующую модель Amazon Echo Dot – та же форма корпуса, напоминающего шайбу, и имеется верхняя панель с кнопками управления, которую по периметру опоясывает светодиодное кольцо. Более того, даже предназначение у кнопок такое же. Впрочем, у Yeelight Voice Assistant есть дополнительная кнопка по центру для приглушения звука.

Начнем с того, что в качестве голосового помощника здесь выступает Microsoft Cortana. В прошлом году Xiaomi подписала соответствующее партнерское соглашение Microsoft. Смартфон Xiaomi Mi Mix был первый с поддержкой голосового помощника Cortana.

Новинка построена на SoC с четырехъядерным 64-разрядным процессором Cortex-A53, работающим на частоте 1,2 ГГц, в дополнение которому установлено 256 МБ ОЗУ и столько же флэш-памяти. Из беспроводных средств подключения есть двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth LE.

Также в конфигурацию Yeelight Voice Assistant входит массив из шести микрофонов и один громкоговоритель мощностью 2 Вт. По заверениям производителя, находясь в режиме ожидания, устройство способно услышать и распознать голосовую команду включения, поданную с расстояния до пяти метров. Оно также оснащено усовершенствованной системой шумоподавления (AEC) и поддерживает технологию BeamForming для устранения эха.

Как и другие подобные продукты, Yeelight Voice Assistant может использоваться для управления различными устройствами системы умного дома. Пока что поддерживаются только устройства производства Xiaomi, но в перспективе обещают реализовать совместимость с продуктами сторонних производителей.

Чем Yeelight Voice Assistant выгодно отличается от конкурентов, так это ценой. Стоимость Yeelight Voice Assistant составляет всего $30. Впрочем, Amazon Echo Dot сейчас тоже предлагается по сниженной цене в те же $30. Поставки должны начаться 31 января, но пока только в Китае.

Источник: Gizmochina