Xiaomi выпустила свои первые 34- и 23,8-дюймовый игровые мониторы





Компания Xiaomi вышла на новый для себя рынок и выпустила две модели игровых мониторов. Одной из новинок стала массивная модель Mi Surface Display 34-inch.

Как видно из названия, устройство оснащено 34-дюймовой панелью. При этом дисплей имеет изогнутую форму (1500R) и соотношение сторон 21:9. Разрешение изображения составляет 3440х1440 точек. Частота обновления матрицы составляет 144 Гц. Заявлены охват 121% цветового пространства sRGB, технологии AMD Freesync и специального режима, уменьшающего количество испускаемого синего цвета. По данным осведомлённых источников, поставщиком дисплея является компания Samsung. Игровой монитор Xiaomi Mi Surface Display 34-Inch оценивается в $352. Однако оформить предварительный заказ можно по льготной цене $282. Новинка поступит в продажу с 21 октября.

Также пользователям предлагается более компактная модель Xiaomi Mi Display 23-Inch. В данном случае применяется 23,8-дюймовая панель с разрешением Full HD и углами обзора 178 градусов. Монитор имеет обычный дизайн, а кнопки управления размещены на лицевой стороне справа под экраном. Он поставляется с цилиндрическим кронштейном, который может регулировать угол обзора, но не поддерживает вертикальную регулировку. Для подключения источников сигнала доступен порт HDMI. Игровой монитор Xiaomi Mi Display 23-Inch также поступит в продажу с 21 октября, его цена составляет около $98.

Источник: gizmochina