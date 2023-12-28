Xiaomi заявила, что ее SU7 EV технологичнее Tesla и превосходит Porsche

Xiaomi, китайский бренд, когда-то являвшийся синонимом доступных смартфонов, теперь готовится выпустить свой первый электромобиль. Представленный на западе в Пекине Xiaomi SU7 – это седан на своей архитектуре Modena Architecture с электродвигателями HyperEngine. Линейка имеет два варианта: двухмоторный полноприводный SU7 Max и одномоторный заднеприводный SU7.

Xiaomi пока не объявила цены, но заявила, что SU7 Max имеет запас хода до 800 км (по китайскому циклу испытаний легких транспортных средств CLTC), а также разгон от 0 до 100 км/ч за 2,78 с, что превосходит показатели Model S от Tesla и Taycan Turbo от Porsche. Частично это стало возможным благодаря 800-В платформе производителя аккумуляторов CATL, емкостью 101 кВт*ч, которая может восстановить запас хода на 220 км за 5 минут подзарядки, 390 км за 10 минут и 510 км за 15 минут.

Для реализации этого проекта Xiaomi наняла таланты по автомобильной индустрии. В частности, генеральный директор Лей Цзюнь заявил, что Тяньюань Ли, ранее работавший над концептами BMW серии iX и Vision, предложил себя команде автодизайнеров Xiaomi. К Ли также присоединился Джеймс Цю, ранее работавший над дизайном Mercedes-Benz Vision EQXX. Позже они наняли Криса Бенгла, ветерана BMW, на должность консультанта по дизайну, передает Engadget.

SU7 примерно такого же размера, как и BMW 5 серии: 1440 мм высотой, 1963 мм шириной и 4997 мм длиной. Есть три варианта цвета: фирменный «аква-голубой», серый или оливково-зеленый. Лей подчеркнул, что в салоне много места для ног, а объем багажника – 517 л сзади и 105 л спереди.

На презентации Лей обратил внимание на такие детали как фары головного света в виде капелек воды, каждая из которых напоминает китайский иероглиф «рис» (mi в Xiaomi), а также гало заднего стоп-сигнала из 360 светодиодов.

SU7 будет предлагать автомобильную развлекательную систему на операционной системе HyperOS, на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8295, загружаемого всего за 1,49 секунды. Можно настроить сиденья или даже управлять домашней техникой Xiaomi через 16,1-дюймовый 3K-экран, а также с помощью опциональных планшетов Xiaomi Pad, которые можно установить на магнитные порты (до 22,5 Вт) с двумя передними подголовниками. Интерфейс на центральном экране позволяет использовать три разделенных окон для многозадачности, и вы даже можете перенести на него экран своего телефона Xiaomi, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Для музыки и видео развлечений установлено 23 динамика Dolby Atmos.