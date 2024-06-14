XPeng показала изображение электромобиля Mona M03 с запасом хода 500 км и ценой €25,7 тыс

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Китайский производитель электромобилей XPeng представил первые официальные изображения и название своей долгожданной новой модели — XPeng Mona M03. Этот компактный электрический седан является первой моделью в новой серии XPeng Mona (Made Of New AI), созданной в сотрудничестве с гигантом автотранспорта Didi Global. Это будет довольно доступный электромобиль с ценой около €25,7 тыс.

Модель Mona M03 выполнена в стиле фастбэк дизайна, она отличается подчеркнутым T-образными фарами и задними фонарями. Несмотря на отсутствие датчика LiDAR на крыше, ожидается, что автомобиль будет оснащен передовой архитектурой XPeng Fuyao, включающей XNGP (XPeng Navigation Guided Pilot) и электронную архитектуру X-EEA3.0. Эти функции сосредоточены на возможностях интеллектуального вождения.

Как ожидается, M03 работает от аккумуляторов BYD, который обещает запас хода более 500 км на одном заряде. Это довольно существенный показатель как для доступного электромобиля. Производство этой модели будет происходить на заводе XPeng в Чжаоцине в провинции Гуандун, Китай, вместе с XPeng P7. Компания подтвердила, что пробное производство уже началось, официальный запуск и поставки ожидаются в третьем квартале этого года.

XPeng изначально планировала запустить Mona как суббренд, но впоследствии уточнила, что это будет новая серия под брендом XPeng. Это решение могло бы оптимизировать маркетинговые усилия компании и повысить узнаваемость бренда XPeng на рынке электромобилей.

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Источник: arenaev

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