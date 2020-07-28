XPrize запускает соревнование с призовым фондом $5 млн с целью ускорить тестирование на COVID-19





Полноценному восстановлению привычного ритма жизни после пандемии COVID-19 может помешать плохая ситуация с тестированием. Речь идёт не только о малом количестве тестов, но и других проблемах, таких как невысокая скорость обработки результатов. Это может помешать в поддержании безопасной среды в школах и офисах.

Чтобы найти решение этой проблемы, организация XPrize в сотрудничестве с OpenCovidScreen запустили новое соревнование Rapid Covid Testing с призовым фондом $5 млн. Команды-участники могут соревноваться в следующих категориях At Home, Point-of-Care, Distributed Lab или High-Throughout Lab. Каждая из них относится к определённому месту проведения тестирования. Организаторы надеются получить как можно больше возможных решений, потому они поощряют использование различных технологий. Участники будут оцениваться по «общей инновационности решения, соответствующей производительности, времени выполнения, масштабируемым свойствам и включённой частоте, простоте использования и стоимости решения».

В соревновании смогут принять участие исследователи и учёные со всего мира. По задумке организаторов, в итоге будут выбраны пять команд-победителей, каждая из которых получит приз в сумме $1 млн. Победители получат половину средств после того, как их идея будет утверждена ​​и одобрена. Затем им будет поручено заняться внедрением пилотных проектов, то есть использовать это решение в реальном мире. Другая половина награды будет вручена после успешного завершения пилотных проектов. Общая временная шкала является гибкой, но XPrize надеется максимально ускорить некоторые из проектов, чтобы они могли получить полезные решения к началу 2021 года.

В дополнение к указанному призовому фонду организации XPrize и OpenCovidScreen также объявили о создании совместного фонда COVID Apollo Project в размере $50 млн, который поддерживается различными инвесторами и компаниями в области биологических наук. Цель этого фонда состоит в том, чтобы ускорить использование некоторых из лучших технологий и идей, которые появятся во время проведения конкурса XPrize Rapid Covid Testing, с целью их масштабирования и вывода их на рынок.

Благодаря этой инициативе XPrize надеется масштабировать возможности тестирования на COVID-19 в 100 раз по сравнению с нынешней ситуацией. Соответственно, для этого нужно разработать новые решения для тестирования.

Источник: Engadget