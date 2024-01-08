Xreal Air 2 Ultra — доступная альтернатива Apple Vision Pro по цене $699 (но требующая внешнего вычислительного устройства)

Компания Xreal, ранее называвшаяся Nreal, показала на выставке CES 2024 новые очки дополненной реальности под названием Xreal Air 2 Ultra. Новинка предлагает ряд характеристик, которые позволят ей конкурировать с Apple Vision Pro, но при этом цена заявлена в несколько раз меньше.

Так, для Xreal Air 2 Ultra характерно пространственное отслеживание 6DoF (шесть степеней свободы) и отслеживание рук. Кроме того, устройство обеспечивает широкое поле зрения (52 градуса) и разрешение 42 пикселя на каждый градус. Конструкция изготовлена в титановом корпусе и имеет массу 80 г. Компания утверждает, что эти характеристики делают Air 2 Ultra за $699 привлекательной альтернативой Vision Pro стоимостью $3499.

В отличие от автономных гарнитур смешанной реальности, очки серии Air 2 требуют использования внешнего вычислительного устройства, такого как смартфон, компьютер или модуль Xreal Beam, которые подключаются через USB-C. В то время как более ранние Air 2 Pro и Air 2 позиционировались скорее как носимые устройства с персональным дисплеем, Air 2 Ultra делает упор на свои возможности пространственных вычислений с 6 степенями свободы. Таким образом, виртуальные объекты могут быть сопоставлены с реальным миром.

Это обеспечивается двойными 3D-датчиками окружающей среды на передней панели, а также процессорами на Samsung Galaxy S23 или S22, iPhone 15 или на любом компьютере Mac или Windows, на котором может работать программа Xreal Nebula. Компания на данный момент не планирует поддерживать больше смартфонов, но работает над новым специальным вычислительным блоком для Air 2 Ultra.

Air 2 Ultra поддерживает три уровня электрохромированного затемнения для большего погружения (без необходимости физического экрана), а также технологию направленного звука для повышения конфиденциальности и содержит двойные микрофоны для голосового взаимодействия. В очках используются панели Sony micro OLED с разрешением 1080p на глаз, частотой обновления до 120 Гц (90 Гц в 3D-режиме) и яркостью до 500 нит (250 нит в 3D-режиме). Xreal уточнила, что очки могут отображать виртуальный 2D-экран «на расстоянии 154 дюймов с расстояния 13 футов» и что они «сертифицированы TÜV Rheinland для Color Accuracy, Eye Comfort, Low Blue Light и Flicker Free».

Очки Xreal Air 2 Ultra уже доступны для предварительного заказа по цене $699, а фактические поставки начнутся в марте. Пока что они больше ориентированы на разработчиков. Предстоящий NRSDK 2.2 на базе Unity начнет распространяться вместе с поставками устройств. Лишь после этого разработчики смогут начать использовать преимущества новинки в своих приложениях.

Источник: Engadget