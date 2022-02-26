«Я тут і ніяку зброю ми не складемо». Зеленський звернувся до українців, заперечивши фейки про капітуляцію та евакуацію [Оновлення від ЗСУ]
Президент Володимир Зеленський вранці 26 лютого опублікував відеозвернення до українців — головнокомандувач заперечив фейки про капітуляцію та евакуацію, які в соцмережах розганяє російська пропаганда. Відео записане біля будівлі офісу ОП — Зеленський відмовився від пропозиції США евакуюватися з Києва.
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Оперативна інформація станом на 09:00 26.02.2022 щодо російського вторгнення
- Російський окупант продовжує наступальну операцію проти України.
- Ворог розпочав передислокацію резервних підрозділів у прикордонні з Україною райони та продовжує наносити авіаційні удари по аеродромах, угрупованням військ ЗС України на Сході України та у північній частині Київської області. Здійснено поодинокі авіаційні удари в районах СУМИ, ПОЛТАВА, МАРІУПОЛЬ. З Чорного моря ворог здійснив пуск крилатих ракет морського базування Калібр по території України.
- Управління діями тактичної авіації РФ відбувається з території Білорусі та ТОТ Крим. У районі МОЗИРЯ перебувають батальйонні тактичні групи 35 загальновійськової армії Східного ВО, що можуть бути застосовані для нанесення ударів по об’єктам на території України.
- Встановлене тимчасове місце перебування десятків одиниць танків у районі ШУМСЬКЕ та ракетних систем залпового вогню БМ-21 “Град” у районі КОСІВЩИНА.
- Ворог неодноразово застосовував оперативно-тактичну авіацію у районах ЮЖНИЙ та ОДЕСА, по аеродрому ОЗЕРНЕ, по об’єктах цивільної інфраструктури у Київській області.
- На Слобожанському напрямку оперативне угруповання військ ЗС України зупинило наступ противника та продовжує ведення оборонних боїв в Харківської області. Ведуться міські бої в ОХТИРЦІ.
- На приморському напрямку в районі КОБЛЕВО в результаті вогню механізованих підрозділів 28 ОМБр знищено катер та до 20 осіб особового складу ДРГ противника.
- Групою інженерних загороджень Військово-Морських Сил ЗС України здійснено мінування десантно-доступних ділянок.
- Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття повітряних ударів противника, знищено військово-транспортний літак ІЛ-76МД з десантом російських окупаційних військ. Продовжує ведення систематичних бойових дій. Нанесення вогневого ураження по скупченню живої сили та військової техніки ворога в Київській, Чернігівській та Херсонській областях.
- Угруповання об’єднаних сил веде оборонну операцію та утримує зайняті позиції вздовж всієї лінії розмежування.
- Вранці 26 лютого радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що станом на 7:00 російські війська не отримали жодної тактичної переваги. Над Херсоном майорить український прапор.
- Українські військові після тривалих боїв у ночі відбили Київську ГЕС. Станція повністю під контролем України та працює в штатному режимі.
- 26 лютого Росія обстріляла столицю України м.Київ ракетами. Постраждав житловий будинок (вул.Лобановського 6) — відео. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Наразі проводиться евакуація. На місце залучили 12 рятувальників та 3 одиниці техніки.
- Кличко повідомив, що ніч у Києві була складною, але російських військ наразі у столиці немає, вони намагались прорватись у Київ зі сторони Житомира, Гостомеля, і були знешкоджені нашими захисниками (ЗСУ, Нацгвардія, Тероборона). Водночас у столиці залишаються диверсійні групи, то ж містян просять бути пильними та допомагати виявляти ворога (вони озброєні, одягаються в цивільних одяг та в основному розмовляють російською). Водночас в їх складі нерідко діють колаборанти. Основні ознаки — дивна поведінка та перебування у тих місяцях, де їх бути не повинно.