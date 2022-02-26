«Я тут і ніяку зброю ми не складемо». Зеленський звернувся до українців, заперечивши фейки про капітуляцію та евакуацію [Оновлення від ЗСУ]

Президент Володимир Зеленський вранці 26 лютого опублікував відеозвернення до українців — головнокомандувач заперечив фейки про капітуляцію та евакуацію, які в соцмережах розганяє російська пропаганда. Відео записане біля будівлі офісу ОП — Зеленський відмовився від пропозиції США евакуюватися з Києва.

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Оперативна інформація станом на 09:00 26.02.2022 щодо російського вторгнення

Російський окупант продовжує наступальну операцію проти України.

Ворог розпочав передислокацію резервних підрозділів у прикордонні з Україною райони та продовжує наносити авіаційні удари по аеродромах, угрупованням військ ЗС України на Сході України та у північній частині Київської області. Здійснено поодинокі авіаційні удари в районах СУМИ, ПОЛТАВА, МАРІУПОЛЬ. З Чорного моря ворог здійснив пуск крилатих ракет морського базування Калібр по території України.

Управління діями тактичної авіації РФ відбувається з території Білорусі та ТОТ Крим. У районі МОЗИРЯ перебувають батальйонні тактичні групи 35 загальновійськової армії Східного ВО, що можуть бути застосовані для нанесення ударів по об’єктам на території України.

Встановлене тимчасове місце перебування десятків одиниць танків у районі ШУМСЬКЕ та ракетних систем залпового вогню БМ-21 “Град” у районі КОСІВЩИНА.

Ворог неодноразово застосовував оперативно-тактичну авіацію у районах ЮЖНИЙ та ОДЕСА, по аеродрому ОЗЕРНЕ, по об’єктах цивільної інфраструктури у Київській області.

На Слобожанському напрямку оперативне угруповання військ ЗС України зупинило наступ противника та продовжує ведення оборонних боїв в Харківської області. Ведуться міські бої в ОХТИРЦІ.

На приморському напрямку в районі КОБЛЕВО в результаті вогню механізованих підрозділів 28 ОМБр знищено катер та до 20 осіб особового складу ДРГ противника.

Групою інженерних загороджень Військово-Морських Сил ЗС України здійснено мінування десантно-доступних ділянок.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття повітряних ударів противника, знищено військово-транспортний літак ІЛ-76МД з десантом російських окупаційних військ. Продовжує ведення систематичних бойових дій. Нанесення вогневого ураження по скупченню живої сили та військової техніки ворога в Київській, Чернігівській та Херсонській областях.

Угруповання об’єднаних сил веде оборонну операцію та утримує зайняті позиції вздовж всієї лінії розмежування.

Вранці 26 лютого радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що станом на 7:00 російські війська не отримали жодної тактичної переваги. Над Херсоном майорить український прапор.

Українські військові після тривалих боїв у ночі відбили Київську ГЕС. Станція повністю під контролем України та працює в штатному режимі.

26 лютого Росія обстріляла столицю України м.Київ ракетами. Постраждав житловий будинок (вул.Лобановського 6) — відео. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Наразі проводиться евакуація. На місце залучили 12 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Кличко повідомив, що ніч у Києві була складною, але російських військ наразі у столиці немає, вони намагались прорватись у Київ зі сторони Житомира, Гостомеля, і були знешкоджені нашими захисниками (ЗСУ, Нацгвардія, Тероборона). Водночас у столиці залишаються диверсійні групи, то ж містян просять бути пильними та допомагати виявляти ворога (вони озброєні, одягаються в цивільних одяг та в основному розмовляють російською). Водночас в їх складі нерідко діють колаборанти. Основні ознаки — дивна поведінка та перебування у тих місяцях, де їх бути не повинно.

Втрати ворожих російських військ станом на 6 ранку 26 лютого 2022