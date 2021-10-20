Yakaboo запустил мобильное приложение с подпиской на электронные и аудиокниги за 100 грн в месяц

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Украинская книжная платформа Yakaboo запустила мобильное приложение, в котором доступна не только покупка книг, но и безлимитный доступ к электронным и аудиокнигам по подписной модели. Как отмечается на портале приложения, в нем уже доступно более 20,000 книг в электронном формате, а стоимость подписки составляет 99,99 гривен в месяц.

Чтобы получить доступ к купленным ранее книгам (они автоматически подвязываются к аккаунту пользователя, через который покупались) или оформить подписку, необходимо загрузить мобильное приложение Yakaboo с App Store или Google Play и авторизоваться по номеру телефона.

«Yakaboo — это современное мобильное приложение с более 20 000 электронных и аудиокниг. Здесь есть все: от теплой мировой классики до современных трендовых книг по бизнесу и саморазвитию. А еще это самое большое количество украиноязычных книг в одном удобном приложении», — отметили в компании.

Стоимость подписки составляет 99,99 гривен в месяц, но приложение предлагает 7 дней бесплатного «пробного» использования без ограничения контента.

Кроме персонального использования Yakaboo предлагает создать корпоративную библиотеку и собрать в ней тематические книги для вашего бизнеса или сотрудников. Корпоративная библиотека удобна еще и тем, что позволяет загрузить в подборку собственные информационные и учебные материалы.

Источник: AIN.UA, Yakaboo