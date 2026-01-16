"Игра престолов", списки мертвых и Трамп: 25 самых популярных статей в истории Википедии

Современный интернет трудно представить без Википедии, однако на момент ее запуска в 2001 году многие критики насмехались над идеей того, что бесплатная онлайн-энциклопедия с авторами-волонтерами может достичь успеха. Несмотря на это, 15 января сайт отпраздновал свое 25-летие и в настоящее время содержит более 7,1 млн статей только на английском языке. Их так же пишут и редактируют волонтеры, однако работают они уже по всему миру и исчисляются десятками тысяч.
Обычно в Википедии отчитываются о самые популярных статьях за год, однако в честь юбилея поделились с сайтом Popular Science топ-25 за все время. Некоторые темы, возможно, вас удивят — однако именно эти страницы собирали и собирают наибольшее количество читателей.
25 самых популярных статей в истории Википедии
- Список смертей по годам — 647 025 321
- Соединенные Штаты — 328 501 200
- Дональд Трамп — 325 397 973
- Елизавета II — 253 385 102
- Индия — 210 779 909
- Криштиану Роналду — 209 262 818
- Барак Обама — 200 619 072
- Илон Маск — 197 557 694
- Вторая мировая война — 196 185 039
- Великобритания — 180 986 829
- Лионель Месси — 169 027 752
- Майкл Джексон — 168 519 508
- Игра престолов — 166 648 136
- Адольф Гитлер — 163 955 099
- Эминем — 159 866 098
- Тейлор Свифт — 157 243 638
- Первая мировая война — 156 010 435
- The Beatles — 153 857 741
- Дуэйн Джонсон — 141 840 884
- Список президентов США — 138 880 465
- Канада — 137 871 236
- Леди Гага — 137 724 118
- Премия «Оскар» — 137 543 219
- Фредди Меркьюри — 134 515 769
- Список фильмов с самыми высокими кассовыми сборами — 133 992 783
Учитывая, что ИИ все дальше и дальше вгрызается в поисковые системы, а медиа с генеративным контентом все чаще размывают границы между реальностью и вымыслом, человекоцентричные инициативы, вроде Википедии, становятся только важнее. Конечно, сайт все еще сталкивается с большим количеством критики относительно ошибок, но для многих остается первым источником, к которому мы обращаемся после поиска в Google.
Между тем вчера фонд Wikimedia Enterprise объявил о подписании платных лицензионных соглашений с Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity и Mistral AI. Теперь технологические компании будут платить за использование контента Википедии для обучения моделей ИИ, которые лежат в основе ассистентов вроде Microsoft Copilot и ChatGPT.
