"Игра престолов", списки мертвых и Трамп: 25 самых популярных статей в истории Википедии

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Современный интернет трудно представить без Википедии, однако на момент ее запуска в 2001 году многие критики насмехались над идеей того, что бесплатная онлайн-энциклопедия с авторами-волонтерами может достичь успеха. Несмотря на это, 15 января сайт отпраздновал свое 25-летие и в настоящее время содержит более 7,1 млн статей только на английском языке. Их так же пишут и редактируют волонтеры, однако работают они уже по всему миру и исчисляются десятками тысяч.

Обычно в Википедии отчитываются о самые популярных статьях за год, однако в честь юбилея поделились с сайтом Popular Science топ-25 за все время. Некоторые темы, возможно, вас удивят — однако именно эти страницы собирали и собирают наибольшее количество читателей.

25 самых популярных статей в истории Википедии

Учитывая, что ИИ все дальше и дальше вгрызается в поисковые системы, а медиа с генеративным контентом все чаще размывают границы между реальностью и вымыслом, человекоцентричные инициативы, вроде Википедии, становятся только важнее. Конечно, сайт все еще сталкивается с большим количеством критики относительно ошибок, но для многих остается первым источником, к которому мы обращаемся после поиска в Google.

Между тем вчера фонд Wikimedia Enterprise объявил о подписании платных лицензионных соглашений с Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity и Mistral AI. Теперь технологические компании будут платить за использование контента Википедии для обучения моделей ИИ, которые лежат в основе ассистентов вроде Microsoft Copilot и ChatGPT.

Илон Маск запустил Grokipedia, и она копирует куски «Википедии»

