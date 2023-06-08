Игра Speed Crew от украинской студии Wild Fields: релиз на Nintendo Switch и демо-версия в Steam

Украинская студия Wild Fields сообщила о выходе своей игры Speed Crew для консоли Nintendo Switch. Это кооперативная пати-игра о работе механиков автогонок.

Курс ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР Освоюйте найкращі практики фінансового менеджменту та ефективно керуйте фінансами в бізнесі! Більше про курс

В игре Speed Crew нужно менять изношенные шины, заправлять машину, ремонтировать кузов, тушить пожары и бороться с динамической средой на более чем четырех десятках уникальных уровней. Благодаря широкому выбору различных способов ремонта автомобилей, только слаженная команда механиков сможет помочь своей команде добраться до финишной прямой и получить чемпионский титул. Вместе с тем механики должны быть всегда готовы к неожиданностям: динамичная игровая среда и безумные гонщики, носящиеся через пит-лейн, создают большую опасность для экипажа пит-стопа. Создатели Speed Crew вдохновлялись легендами автоспорта и предлагают чемпионаты разных эпох: от 70-х до 00-х. В игре есть сюжет с участием антигероя Доминиона Торренто.

Игру Speed Crew можно проходить как в одиночку, так и в команде до четырех игроков. Баланс игры адаптивно подстраивается к изменению количества игроков. Команду можно создать как на одной консоли, так и онлайн независимо от места пребывания друзей.

Игра Speed Crew доступна для загрузки на Nintendo Switch с 8 июня 2023 года по цене $19,99/€19,50/£16,75. Также доступна бесплатная демо-версия. Кроме того, разработчики запустили демо-версию Speed Crew в Steam с шестью подобранными уровнями. Позже в этом году игра выйдет на платформах PlayStation 4 и 5, Xbox Series S/X и ПК.